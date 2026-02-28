Реформы поддерживают в регионах Конституционная реформа 28 февраля 2026 г. 6:00 9 Ербол Тишкамбаев Реформа политического развития в стране получает широкую общественную поддержку, убедились сенаторы в ходе встреч с избирателями. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов О том, что новая Конституция формирует основу развития образования и науки, шла речь на встрече вице-спикера Сената Ольги Перепечиной с представителями творческой, научной интеллигенции и работников образования Петропавловска. Вице-спикер подчеркнула, что Казахстан вступает в новый этап политического развития, эта реформа получила широкую общественную поддержку и открывает возможности для качественного обновления всей системы управления. По ее словам, особенно важно подчеркнуть: обновленная Конституция формирует правовую основу для развития образования, науки и творческого потенциала нации. – Новая редакция закрепляет гарантии получения бесплатного начального и среднего образования в государственных учреждениях. Но важно не только право на образование – важно его качество. Образование рассматривается как основа развития науки, инноваций и человеческого капитала. В условиях глобальной конкуренции выигрывают знания. Поэтому государство берет на себя обязательство поддерживать педагогов, модернизировать учебные программы, развивать цифровую грамотность, критическое мышление и креативные навыки у молодежи, – отметила Ольга Перепечина. Проект новой Конституции, определяющий дальнейшую траекторию развития страны, стал центральной темой общественных обсуждений в Алматы. Депутаты Сената Султанбек Макежанов и Марат Кожаев провели открытые диалоги с представителями производственной сферы и аксакалами. В Турксибском районе встреча состоялась на базе локомотивного эксплуатационного депо. Обсуждались ключевые направления конституционных изменений, вопросы совершенствования системы государственного управления, усиления роли представительных органов и повышения прозрачности принятия решений. – Проект новой Конституции направлен на модернизацию политической и институциональной системы страны. Предлагаемые изменения усиливают роль представительных органов, совершенствуют механизмы государственного управления и расширяют возможности граждан участвовать в принятии решений, – подчеркнул Султанбек Макежанов. Работники производственной сферы подняли вопросы безопасности труда, модернизации производственных процессов, социальной стабильности и развития инфраструктуры. Все предложения были детально рассмотрены. Сенатор Нурия Ниязова провела встречи с представителями профсоюзных организаций и общественности Алматы. В ходе которых рассмотрены приоритеты социальной политики и институционального обновления. Диалоговые площадки были организованы в рамках деятельности общенациональной коалиции. – Принятие новой Конституции является закономерным этапом эволюционного развития страны. Основной закон должен отвечать современной реальности, обеспечивать справедливость, институциональное обновление и соответствовать стратегическим задачам развития государства, – отметила сенатор. Кроме того, сенатор провела отдельную встречу с членами Женского крыла Алматинского городского филиала партии «Amanat» при участии депутатов маслихата. В центре внимания были вопросы о роли женщин и семьи, их участия в общественной жизни, предпринимательстве и принятии решений. В Кызылординской области в рамках общественно-разъяснительной работы и деятельности общенациональной коалиции прошел ряд мероприятий, направленных на поддержку молодежи, развитие научного потенциала и обсуждение ключевых общественных инициатив. В рамках работы республиканской коалиции сенатор Руслан Рустемов провел встречу с сотрудниками библиотечной сферы. Диалог прошел в открытом и содержательном формате и был посвящен вопросам духовных ценностей, роли культуры и образования, а также значению Основного закона в жизни общества. В своем выступлении Руслан Рустемов отметил, что принципы справедливости, открытости и защиты прав граждан лежат в основе обновленного общественного курса страны. – Новая Конституция – это фундамент государства, в котором каждый гражданин чувствует защиту своих прав и равенство возможностей. Важно, чтобы принципы справедливости находили отражение в конкретных решениях и действиях, а общественный диалог оставался постоянным и содержательным, – сказал сенатор. В Костанайском районе диалог прошел с участием сельских жителей и педагогов с депутатом Сената Сергеем Карплюком. Участникам были разъяснены ключевые положения проекта Основного закона, направленные на защиту прав и свобод граждан и совершенствование системы государственного управления. Жители выразили поддержку предлагаемым изменениям и заинтересованность в предстоящем референдуме. В Федоровском районе встреча прошла на площадке средней школы с участием представителей бюджетной сферы и сельских жителей. Основное внимание было уделено социальному характеру государства, закрепленному в новой Конституции, а также вопросам образования, здравоохранения, трудовых гарантий и социальной защиты. Отдельно обсуждались положения, касающиеся поддержки семьи, заботы о детях и старшем поколении. – Новая Конституция сохраняет и усиливает социальную направленность государства. Речь идет не только о закреплении базовых гарантий, но и о создании более устойчивых механизмов их реализации, особенно для жителей сельских территорий и работников бюджетной сферы, – отметил Сергей Карплюк. Сенаторы Серик Шайдаров и Советбек Медебаев призвали педагогов области Улытау к активному участию в республиканском референдуме. Депутаты провели встречу в городе Сатпаеве на базе школы-гимназии им. Бауыржана Момышулы. В обсуждении приняли участие депутаты областного маслихата, члены коалиции и педагогическое сообщество. В ходе диалога сенаторы подробно разъяснили ключевые положения проекта новой Конституции и подчеркнули его значение для дальнейшего развития страны. Особое внимание было уделено нормам, закрепляющим развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления государственной политики. – В обновленной Конституции развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закрепляется как стратегический приоритет государства. Это означает, что ценность знаний и прогресса поднимается на высший правовой уровень и становится основой долгосрочного развития страны, особенно для молодежи, – сказал Серик Шайдаров. Продолжая обсуждение, Советбек Медебаев акцентировал внимание на значении общественного участия и ответственности граждан. – Конституционная реформа направлена на укрепление доверия между государством и обществом. Важно, чтобы каждый гражданин осознанно участвовал в обсуждении и принятии ключевых решений, от которых зависит будущее страны, – подчеркнул сенатор. Депутаты Сената Парламента РК Суиндик Алдашев и Бекбол Орынбасаров провели встречи с трудовыми коллективами крупных производственных предприятий Мангистауской области – АО «Каражанбас» и АО «Мангистаумунайгаз», посвященные разъяснению проекта новой Конституции и значению предстоящего республиканского референдума. Сенаторы подробно остановились на ключевых направлениях реформ, подчеркнув, что предлагаемые изменения направлены на дальнейшее совершенствование системы государственного управления, укрепление баланса ветвей власти, повышение уровня защиты прав и свобод граждан. Отмечено, что обновленные конституционные нормы ориентированы на формирование справедливого общества, усиление принципов открытости и подотчетности. В ходе встреч участникам были разъяснены основные положения проекта, их значение для социально-экономического развития страны и укрепления принципов верховенства закона. Подчеркнуто, что референдум является демократическим механизмом выражения воли народа, и активное участие граждан имеет важное значение для будущего государства. С преподавателями и студентами Аксуского высшего многопрофильного колледжа им. Жаяу Мусы в городе Аксу, а также с жителями села Луганск Павлодарской области встретился депутат Сената Алтынбек Нухулы. В ходе диалога со студенческой молодежью сенатор подчеркнул, что новая Конституции является важным историческим документом, определяющим стратегическое направление развития государства. По его словам, Конституция – это не только свод правовых норм, но и ценностная основа, закрепляющая права и обязанности граждан, а также ориентиры государственной политики. #регионы #Сенат #конституция