О том, что новая Конституция формирует основу развития образования и науки, шла речь на встрече вице-спикера Сената Ольги Перепечиной с представителями творческой, научной интеллигенции и работников образования Петропавловска.

Вице-спикер подчеркнула, что Казахстан вступает в новый этап политического развития, эта реформа получила широкую общественную поддержку и открывает возможности для качественного обновления всей системы управления. По ее словам, особенно важно подчерк­нуть: обновленная Конституция формирует правовую основу для развития образования, науки и творческого потенциала нации.

– Новая редакция закрепляет гарантии получения бесплатного начального и среднего образования в государственных учреждениях. Но важно не только право на образование – важно его качество. Образование рассматривается как основа развития науки, инноваций и человеческого капитала. В условиях глобальной конкуренции выигрывают знания. Поэтому государство берет на себя обязательство поддерживать педагогов, модернизировать учебные программы, развивать цифровую грамотность, критическое мышление и креативные навыки у молодежи, – отметила Ольга Перепечина.

Проект новой Конституции, определяющий дальнейшую траекторию развития страны, стал центральной темой общест­венных обсуждений в Алматы. Депутаты Сената Султанбек Макежанов и Марат Кожаев провели открытые диалоги с представителями производственной сферы и аксакалами.

В Турксибском районе встреча состоялась на базе локомотивного эксплуатационного депо. Обсуж­дались ключевые направления конституционных изменений, воп­росы совершенствования сис­темы государственного управления, усиления роли представительных органов и повышения прозрачности принятия решений.

– Проект новой Конституции направлен на модернизацию политической и институциональной системы страны. Предлагаемые изменения усиливают роль представительных органов, совершенствуют механизмы государственного управления и расширяют возможности граж­дан участвовать в принятии решений, – подчеркнул Султанбек Макежанов.

Работники производственной сферы подняли вопросы безо­пасности труда, модернизации производственных процессов, социальной стабильности и развития инфраструктуры. Все предложения были детально рассмотрены.

Сенатор Нурия Ниязова провела встречи с представителями профсоюзных организаций и общественности Алматы. В ходе которых рассмотрены приоритеты социальной политики и институционального обновления. Диалоговые площадки были организованы в рамках деятельности общенациональной коалиции.

– Принятие новой Конституции является закономерным этапом эволюционного развития страны. Основной закон должен отвечать современной реальности, обеспечивать справедливость, институциональное обновление и соответствовать стратегическим задачам развития государства, – отметила сенатор.

Кроме того, сенатор провела отдельную встречу с членами Женского крыла Алматинского городского филиала партии «Amanat» при участии депутатов маслихата. В центре внимания были вопросы о роли женщин и семьи, их участия в общественной жизни, предпринимательстве и принятии решений.

В Кызылординской области в рамках общественно-разъяснительной работы и деятельности общенациональной коалиции прошел ряд мероприятий, направленных на поддержку молодежи, развитие научного потенциала и обсуждение ключевых общественных инициатив. В рамках работы республиканской коа­лиции сенатор Руслан Рустемов провел встречу с сотрудниками библиотечной сферы. Диалог прошел в открытом и содержательном формате и был посвящен вопросам духовных ценностей, роли культуры и образования, а также значению Основного закона в жизни общества.

В своем выступлении Руслан Рустемов отметил, что принципы справедливости, открытости и защиты прав граждан лежат в основе обновленного общественного курса страны.

– Новая Конституция – это фундамент государства, в котором каждый гражданин чувствует защиту своих прав и равенство возможностей. Важно, чтобы принципы справедливос­ти находили отражение в конкретных решениях и действиях, а общест­венный диалог оставался пос­тоянным и содержательным, – сказал сенатор.

В Костанайском районе диалог прошел с участием сельских жителей и педагогов с депутатом Сената Сергеем Карплюком. Участникам были разъяснены ключевые положения проекта Основного закона, направленные на защиту прав и свобод граждан и совершенствование системы государственного управления. Жители выразили поддержку предлагаемым изменениям и заинтересованность в предстоя­щем референдуме.

В Федоровском районе встреча прошла на площадке средней школы с участием представителей бюджетной сферы и сельских жителей. Основное внимание было уделено социальному характеру государства, закрепленному в новой Конституции, а также вопросам образования, здравоохранения, трудовых гарантий и социальной защиты. Отдельно обсуждались положения, касающиеся поддержки семьи, заботы о детях и старшем поколении.

– Новая Конституция сохраняет и усиливает социальную направленность государства. Речь идет не только о закреплении базовых гарантий, но и о создании более устойчивых механизмов их реализации, особенно для жителей сельских территорий и работников бюджетной сферы, – отметил Сергей Карплюк.

Сенаторы Серик Шайдаров и Советбек Медебаев призвали педагогов области Улытау к активному участию в республиканском референдуме. Депутаты провели встречу в городе Сатпаеве на базе школы-гимназии им. Бауыржана Момышулы. В обсуждении приняли участие депутаты областного маслихата, члены коалиции и педагогичес­кое сообщество. В ходе диалога сенаторы подробно разъяснили ключевые положения проекта новой Конституции и подчерк­нули его значение для дальнейшего развития страны. Особое внимание было уделено нормам, закрепляющим развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления государственной политики.

– В обновленной Конституции развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закрепляется как стратегический приоритет государства. Это означает, что ценность знаний и прог­ресса поднимается на высший правовой уровень и становится основой долгосрочного развития страны, особенно для молодежи, – сказал Серик Шайдаров.

Продолжая обсуждение, Советбек Медебаев акцентировал внимание на значении общественного участия и ответственности граждан.

– Конституционная реформа направлена на укрепление доверия между государством и обществом. Важно, чтобы каждый гражданин осознанно участвовал в обсуждении и принятии ключевых решений, от которых зависит будущее страны, – подчеркнул сенатор.

Депутаты Сената Парламента РК Суиндик Алдашев и Бекбол Орынбасаров провели встречи с трудовыми коллективами крупных производственных предприятий Мангистауской облас­ти – АО «Каражанбас» и АО «Мангистаумунайгаз», посвященные разъяснению проекта новой Конституции и значению предстоящего республиканского референдума.

Сенаторы подробно остановились на ключевых направлениях реформ, подчеркнув, что предлагаемые изменения направлены на дальнейшее совершенствование системы государственного управления, укрепление баланса ветвей власти, повышение уровня защиты прав и свобод граждан. Отмечено, что обновленные конституционные нормы ориентированы на формирование справедливого общества, усиление принципов открытости и подотчетности.

В ходе встреч участникам были разъяснены основные положения проекта, их значение для социально-экономического развития страны и укрепления принципов верховенства закона. Подчеркнуто, что референдум является демократическим механизмом выражения воли народа, и активное участие граждан имеет важное значение для будущего государства.

С преподавателями и студентами Аксуского высшего многопрофильного колледжа им. Жаяу Мусы в городе Аксу, а также с жителями села Луганск Павлодарской области встретился депутат Сената Алтынбек Нухулы.

В ходе диалога со студенческой молодежью сенатор подчеркнул, что новая Конституции является важным историческим документом, определяющим стратегическое направление развития государства. По его словам, Конституция – это не только свод правовых норм, но и ценностная основа, закрепляющая права и обязанности граждан, а также ориентиры государственной политики.