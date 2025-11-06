Фото: пресс-служба Президента РК

Реформы в Казахстане на текущем историческом отрезке отличаются своей всеохватностью – в короткий срок они затронули буквально все сферы национальных интересов: от экономики и политики до вопросов идентичности. Однако у каждой общенациональной реформы есть не только содержательное наполнение, но и пространственное измерение – буквально место, где они разворачиваются. И это место – регионы, из которых и состоит страна. Именно здесь живут люди, ради которых и силами которых реализуются реформы – не на бумаге, а в реальных городах и селах. Поэтому принцип «сильные регионы – сильная нация», провозглашенный Главой государства, всегда был и остается краеугольным камнем развития Казахстана.

СЕРДЦЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

В предыдущей статье мы говорили о том, что обновленная национальная идентичность должна стать центром тяжести Нового Казахстана и источником энергии перемен в наше кризисное время. Но национальная идентичность – не абстрактный конструкт, она, как большая река из тысяч ручьев, вбирает в себя мысли, чаяния, опыт и характеры конкретных людей – думающих, строящих планы, воспитывающих детей, живущих и работающих в каждой точке большой страны.

…Наша личная идентичность формируется в ранние годы – ее каркас, составленный из каждодневной рутины, скрепляют яркие эпизоды, впечатывающиеся в душу. Именно они, эти яркие впечатления детства, освещают потом наш жизненный путь – и делают нас теми, кем мы становимся, когда вырастаем.

Летние каникулы я часто проводил у родни, нағашы жұртымда, в ауле Алмасай в предгорьях Алтая. Каждый вечер после того, как мычащий скот разберут по загонам, мамина мама, нағашы апа готовила ужин и разжигала очаг во дворе. После простого, но сытного ужина дети любили собираться вокруг казана – нағашы апа была прирожденной рассказчицей, и мы под треск малиновых углей, вдыхая запахи наступающей ночи, слушали захватывающие истории про батыров, про милицию и бандитов, про Кажымукана, про годы лишений. И не было в моей жизни ничего интереснее этих рассказов.

До сих пор ни одно воспоминание не может затмить тех посиделок: звездное небо, горная прохлада, потрескивание угасающих углей и голос апа, рассказывающий про былые времена, про силу и достоинство предков, и суровые испытания, которые выпали на их долю.

И сейчас, с высоты возраста, я понимаю, что среди многих других обстоятельств, повлиявших на мою личность, дни и ночи, проведенные в ауле, возвышаются как острова в океане – острова моего детства, соединившие меня с душой нашего народа.

…Аул, село, городок, затерявшийся в степи – не просто «населенные пункты», это живое сердце нашей идентичности. Именно здесь, вдали от центральных огней, сливающихся с неоновым свечением глобальной повестки, хранится и набирает силы национальный код, передающийся от поколения к поколению.

Здесь корни нашей ментальности и отсюда растут все наши смыслы, наша этика, и, в конечном счете, направления нашего развития. Аул – это истоки и крепость казахской идентичности, место, где дух нации не стал историей, а продолжает жить в повседневности. И до тех пор, пока в нас жива эта связь с аулом, как хранителем культурного и нравственного кода нашего народа, мы живы и сильны как нация.

И если мы потеряем аул, потеряем самобытность и силу регионов – мы потеряем связь с духом нации. Именно в этом глубинный смысл реформ Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на развитие села, повышение уровня жизни на местах, на раскрытие местной специфики и вовлечение жителей областей и районов в политические и экономические страновые проекты.

ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ

Казахстан с самого начала формировался как унитарное государство с жестко централизованной формой правления. Этого требовали реалии первых лет независимости – они диктовали необходимость остановить центробежные силы, которые грозили разорвать бумажный обруч административно-правовых решений, номинально скрепивший новорожденную страну. Среди этих сил был и обозначившийся тогда местнический сепаратизм и давление элит. Кроме того, независимая теперь страна резко ощутила на себе последствия своего недавнего пребывания в качестве транзитного и сырьевого придатка распадавшегося Советского Союза.

Одним словом, неокрепшая государственность и заново формировавшаяся система суверенной экономики нуждались в железном каркасе, который бы скрепил страну, пока еще представленную только лишь контуром на политической карте мира, в одно целое – сильное централизованное государство с работающими институтами и единой вертикалью принятия решений. На это были направлены решения и политика первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Однако за прошедшие тридцать лет вставший на ноги Казахстан перерос эту жесткую схему, которая, сыграв свою историческую роль, стала мешать дальнейшему развитию, не давая двигаться дальше в соответствии с новыми тенденциями и потребностями исторически сложившихся региональных различий. Накопившиеся в результате избыточной централизации и невнимания к местной специфике диспропорции к концу две тысячи десятых годов стали прорываться в виде экономических проблем и социальных вызовов. В итоге сложилась новая реальность, грозившая взорвать декларированную с высоких трибун стабильность.

Ключевой чертой новой реальности стали диспропорции в уровнях экономического развития между регионами, а значит, разрывы в уровне жизни и благосостояния их жителей.

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения существенно варьировался между богатыми ресурсами областями на западе и аграрными южными и северными регионами. Если в Атырауской области ВРП на душу составлял более 21 млн. тенге, то в Туркестанской области – около 2 млн. тенге, давая разрыв в 10 раз.

Запад, ориентированный на нефть и газ, обеспечивал значительный уровень вклада в ВВП страны, в то время как юг, север и восток стагнировали из-за слабой диверсификации экономики. Это приводило к «ловушке развития» для отстающих областей, где низкая производительность усугубляла бедность и неуправляемую миграцию.

Одна из причин диспропорций – зависимость подавляющего большинства регионов от одного-двух секторов экономики, что делало их уязвимыми на фоне колебаний мировых цен. Низкая диверсификация региональных экономик, завязанная на сырьевой или субсидируемой аграрной «игле», вела к слабому росту несырьевого сектора – малый и средний бизнес на фоне недостаточного финансирования и ограниченного доступа к рынкам сбыта не имел стимулов к развитию. Это усугубляло социальные проблемы – низкие доходы, высокий уровень бедности, отток молодежи в крупные города. При этом региональные власти были незаинтересованы в увеличении налоговой базы, и в основном ориентированы на дотации из центра.

Отсюда и другая проблема – неравномерность инвестиций и бюджетная зависимость регионов. Инвестиции концентрировались в столице, крупных городах и добывающих регионах, игнорируя периферию, что усугубляло экономический и социальный разрыв. На фоне ресурсного неравенства регионы разделились на доноров и реципиентов, зависящих от субвенций из республиканского бюджета.

В этих условиях слабела управленческая самостоятельность и экономическая самодостаточность регионов, и без того связанных жесткой зависимостью от центра. В результате на местах угасали инициатива и потенциал развития, связанный со спецификой и естественными преимуществами каждой из областей.

Кроме того, серьезным препятствием на фоне огромной территории и низкой плотности населения была неразвитость инфраструктуры. В первую очередь это касалось транспортной связности: количество и качество дорожной сети затрудняли экономическую интеграцию регионов, торговлю, туризм и просто свободу перемещения. Так, согласно отчету экспертов Всемирного экономического форума, в начале две тысячи двадцатых Казахстан занял 90-е место из 119 по качеству дорожной инфраструктуры.

Другим инфраструктурным вызовом стал цифровой разрыв: доступ к высокоскоростному интернету, а отсюда и цифровым госуслугам в глубинке был значительно хуже, чем в крупных городах.

На фоне экономических диспропорций росли диспропорции в социальной сфере и уровне качества жизни, особенно на селе. Значительные различия накопились в области доступа к образованию и здравоохранению. Уровень бедности был выше в сельских и южных районах, где к концу 2010-х годов он охватывал до 12% населения, в отличие от мегаполисов – около 5%.

В целом экономическая, финансовая, человеческая и инфраструктурная активность сконцентрировались в двух крупнейших городах – Астане и Алматы. Это создавало огромный разрыв в уровне жизни и возможностей, в качестве услуг между ними и остальной страной.

Как следствие, выросли демографические и миграционные вызовы. Молодежь в поисках образования, работы и повышения уровня жизни активно уезжала из сел в города, а из областных центров – в мегаполисы, усиливая миграционное давление в городах-миллионниках. Так, в последние годы население Астаны увеличилось на 250-300 тысяч человек, и при официальной численности в 1,5 миллиона столичная инфраструктура вынуждена ежедневно обслуживать около 2 миллионов человек.

Север страдал от оттока населения, что ослабляло демографию, социальную инфраструктуру и экономический потенциал, в то время как перенаселенный юг оказался перегружен высокой рождаемостью на фоне дефицита земельных и водных ресурсов, что усиливало социальную напряженность.

Проблемы и вызовы регионального развития, подпитывая друг друга, разрослись за 30 лет в связанную антисистему, так что попытки разрозненного решения отдельных наболевших вопросов в отрыве от других задач не позволяли добиться устойчивого эффекта. Именно поэтому одним из ключевых пунктов в реформаторской повестке Президента Касым-Жомарта Токаева стал по-настоящему системный подход к развитию регионов.

Главный принцип: не рубить сплеча гордиев узел копившихся десятилетиями проблем, а постепенно, нить за нитью, распутывать весь клубок. Не кризис-менеджмент, гасящий пожар и дающий сиюминутный результат, а выстраивание фундированной системы наступления на всех уровнях, постепенно, но основательно перемалывающей проблему. Системность, всеохватность и поэтапность в расчете на долгосрочную перспективу – вот три кита региональных реформ Президента Токаева.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Забегая вперед, скажу: готовя материалы к этой статье, еще раз убедился – все семь лет строительства Нового Казахстана каждый шаг, каждое направление, каждая поставленная задача буквально всегда опираются на фундамент концептуального виденья и системного планирования. Сперва концепция, план, программа – потом действия, корректировки, результат. Этот подход одинаково приложим и к отраслевым проектам – и тем более к комплексному развитию регионов в целом.

Уже в сентябре 2020 года Глава государства, инициировав системные реформы, поставил задачу сбалансированного территориального развития. Причем это направление замыкает тройку самых актуальных вопросов первостепенной важности – сразу после новой модели госуправления и экономического курса в новых глобальных реалиях.

Президент страны не просто указывает на отдельные проблемы, а подчеркивает необходимость существенной перестройки самих подходов к территориальному и пространственному развитию страны. Признав факт региональных различий как в экономической специализации, так и в разрыве уровня жизни и качества госуслуг, Глава государства определил ключевой элемент нового подхода в региональной политике: выстраивание территориального развития с учетом конкурентных преимуществ регионов Казахстана.

Кроме того, новый подход к региональному развитию открывал возможности управляемой урбанизации, обеспечивал поэтапность «миграционных волн», помогая избежать перенаселенности и социальной напряженности в крупных городах. В то же время стратегически важной задачей объявлялось полное раскрытие потенциала села.

Через год, в 2021 году, данные подходы были дополнены в Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Здесь первостепенное внимание сфокусировано на снижении дисбалансов в социально-экономическом развитии регионов. Кроме того, Касым-Жомарт Кемелевич поднял вопрос повышения региональной финансовой самостоятельности, которая должна быть сопряжена с ростом заинтересованности акимов в развитии местного бизнеса, увеличении потока инвестиций и налоговой базы.

Учитывая устойчивый тренд на урбанизацию, Глава государства поручил разработать Закон о развитии агломераций, принятый в январе 2023 года. Президент страны подчеркнул: города-миллионники должны стать опорой глобальной конкурентоспособности, а областные центры – точками роста регионов. При этом необходимы выверенные решения относительно дальнейшего функционирования моногородов.

Для усиления «внутренней связанности» страны дано поручение завершить формирование единой транспортной сети, соединяющей центр с регионами и запустить программы инфраструктурного развития для каждой области.

Глава государства поручил закрепить данные подходы в Плане территориального развития до 2025 года, который был принят его указом в феврале 2022. План был направлен на комплексное развитие регионов, повышение качества и уровня жизни населения, на раскрытие возможностей и обеспечение новых «точек роста» с учетом конкурентных преимуществ каждого региона.

План территориального развития сыграл важную роль стратегического ориентира, определив общий вектор региональных реформ, направленных на устранение сложившихся за 30 лет диспропорций. За время реализации Плана население Казахстана выросло на 780 тысяч человек – с 19,5 до 20,3 миллионов, ожидаемая продолжительность жизни – с 70,4 до 75,4 лет, уровень урбанизации – с 59% в 2020 году до 63% в 2025-м, ВВП на душу населения – с 9,1 до 14,7 тысяч долларов США.

В августе 2025 на смену Плану была принята Концепция регионального развития Казахстана до 2030 года, разработанная с учетом нового опыта и сложившихся к этому времени реалий.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Президентский курс на децентрализацию и большую самостоятельность регионов стал ключевым и, наверное, самым революционным по своей сути направлением реформ. Впервые в нашей истории центральная власть решилась поделиться полномочиями и передать в руки регионов рычаги управления – не только экономические, но и политические.

Революция проходит эволюционно – чтобы не наломать дров. С июля 2021 года был запущен пилотный проект по прямым выборам акимов сел, поселков и сельских округов. К августу 2023 года избрано 1668 акимов, из которых 57% – новые лица, преимущественно из поколения сорокалетних. Это учителя и врачи, фермеры и предприниматели, руководители предприятий – люди, хорошо знающие местные проблемы.

Следующим этапом, в ноябре 2023 года, прошли пилотные выборы районных и городских акимов в 42 районах и 3 городах регионального значения. Наверное, многие помнят стоявший тогда ажиотаж, который вылился в 63% явки – за сухими цифрами стоит небывалая электоральная активность: заявки на участие подали порядка 250 человек.

Пилотные выборы показали свою эффективность и начали процесс выборов районных акимов по всей стране. К 2025 году 100% акимов районов избираются на местах. Дальше – больше. В Послании 2024 года Глава государства объявил о принципиальном решении: переходе с 2025 года на систему прямых выборов акимов городов областного значения. Первые выборы по новой системе прошли в октябре этого года в городе Семее.

Забытый, а то и незнакомый принцип «кто выбирает, перед тем и отчет» сделал первый маленький шаг в регионах, который станет гигантским скачком для всего Казахстана. Однако главная ось самодостаточности регионов – финансовая децентрализация – до последнего времени не могла набрать обороты, сдерживаемая односторонней системой бюджетных отношений.

Да, с 2019 года налоговые поступления в местные бюджеты выросли втрое – с 2,4 трлн тенге до 7,4 трлн в 2024-м. Однако такими же темпами параллельно росли и субвенции из республиканского бюджета, которые достигли в 2024-м 5,3 трлн тенге, а вместе с целевыми трансфертами они составили 7,3 трлн тенге доходной части местных бюджетов.

В среднем по стране зависимость регионов от центра составила порядка 50, а местами больше 70 процентов, при том, что собственные доходы в этих регионах не превышают 17-23%. Ситуация напоминала замкнутый круг – за бюджетное иждивенчество никто не отвечает, и регионам, без каких-либо усилий получающим гарантированные трансферты, нет смысла напрягаться для получения экономической самостоятельности.

Чтобы разорвать этот круг, по инициативе Главы государства в Казахстане реализуются масштабные изменения межбюджетных отношений, направленные, с одной стороны, на стимулирование бюджетной самостоятельности регионов, при усилении их ответственности – с другой. Часть изменений уже вошла в новый Бюджетный кодекс. Реформы направлены на перестройку системы распределения трансфертов между уровнями бюджета.

Теперь, с 2026 года, трансферты общего характера из республиканского бюджета будут привязаны к показателям системы региональных стандартов (СРС). Регионы в рамках этих средств будут обязаны выравнивать инфраструктуру в 12 направлениях, включая социальные объекты, транспорт, дороги, коммуникации, бытовое обслуживание, досуг и отдых. При этом регионы, развитые слабее, будут получать большее финансирование, чтобы подтянуться до средних показателей. Новый подход, помимо рационального распределения бюджета, снизит разрывы в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, позволит эффективно планировать развитие населенных пунктов.

Что касается целевых трансфертов на реализацию региональных программ – то здесь финансирование сохранится только для критически важных объектов и проектов национального значения со значительной стоимостью, которые дадут высокий социально-экономический эффект. Региональные проекты по развитию базовой инфраструктуры (водоснабжение, газификация, ремонт дорог, ЖКХ и т.д.), теперь будут включаться в трехлетние инвестиционные планы регионов и покрываться или из местных бюджетов, или из трансфертов общего характера с привязкой к показателям СРС.

Еще одна цель реформ – увеличение доходов местных бюджетов. Для этого большая часть налогов от бизнеса будет оставляться в регионах. Более того, долгое время районные акимы не имели собственного бюджета и были полностью зависимы от области. Теперь по новому Бюджетному кодексу КПН от МСБ передается в районные бюджеты, это же относится и к ИПН. Это укрепит финансовые возможности районных акиматов. 70% доходов областей будут сосредоточены в районных бюджетах и бюджетах городов областного значения. Это мотивирует акимов наращивать доходную базу.

В рамках нового Бюджетного кодекса внедрен новый показатель – налоговый потенциал региона, который должен стимулировать местные органы к росту собственных доходов. При этом за провал плана по доходам предусмотрена персональная ответственность на каждом уровне власти.

В результате реформ ожидается существенный рост финансовой самостоятельности регионов в ближайшие три года: зависимость местных бюджетов от республиканского в среднем снизится с 50,7% до 33%, а доходы регионов возрастут с 10,7 трлн тенге в 2026 году до 13,3 трлн тенге в 2028 – т.е. на 24,3%.

Суть реформ Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, нацеленных на децентрализацию – не разовые акции, а глубокая трансформация всей системы государственного управления Казахстана. Уже сейчас видны конкретные, измеримые результаты, в первую очередь, в межбюджетной сфере. Конечно, реформы – это процесс, но вектор изменений четко обозначен: от жесткой централизации к модели, где регионы обладают реальной финансовой самостоятельностью – а, значит, несут ответственность за свое развитие.

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ

Страна, государство – это не механическая совокупность отдельно взятых регионов и административных единиц, а единый живой организм, и его общий рост и развитие зависят от роста и благополучия каждой его клетки и органа. Чтобы организм жил и развивался, необходима сеть кровеносных сосудов: современная инфраструктура, качественные дороги и железнодорожные пути, которые, во-первых, связывают регионы страны в единое целое, обеспечивая свободное передвижение людей и товаров и, во-вторых, создают условия для интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

На заре независимости Казахстана транспортную сеть общего пользования составляли 14,5 тысяч км железных и 86,8 тысяч км автомобильных дорог, оставшихся в наследство от СССР. Однако главные магистрали располагались меридионально, поскольку строились в интересах прежней политико-экономической системы, так что внутренняя связь между регионами Казахстана оставалась неразвитой. Кроме того, в 90-х, когда молодая страна только вставала на ноги и фактически боролась за выживание, сотни километров дорог, построенных по устаревшим технологиям, остались без должного обслуживания и начали постепенно приходить в негодность. Темпы же строительства новых транспортных артерий не успевали за растущими потребностями экономики.

Задача связать регионы сетью новых и отремонтированных дорог постепенно решалась, однако их количество и качество не удовлетворяли потребности людей и экономики. Многочисленные обещания о достойном уровне транспортной инфраструктуры, к сожалению, оставались лишь благими намерениями – или цифрами в отчетах.

Реформы Касым-Жомарта Кемелевича Токаева придали новый импульс этой работе, сместив акценты на сбалансированное развитие и интеграцию регионов, на создание единого, эффективного транспортного каркаса страны, как важного фактора экономического роста и социальной стабильности. Учитывая размеры девятой в мире страны, транспортная связанность территорий стала одним из приоритетов президентской политики.

В сфере автомобильных дорог за последние шесть лет реконструировано свыше 4,4 тысяч км трасс республиканского значения, включая ключевые транспортные коридоры Центр – Восток, Центр – Юг, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Атырау – Астрахань и другие. В 2025 году строительство, реконструкция и ремонт охватили 13 тыс. км дорог.

По поручению Президента страны сейчас ведутся работы по началу строительства новой автомагистрали «Астана – Иргиз» общей протяженностью 890 км. Эта трасса станет важным элементом связанности регионов, соединив в рамках Среднего коридора Хоргос и порты Каспийского моря. В целом же до 2030 года общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тыс. км, из которых 3,7 тыс. км – дороги I категории.

Если с 2010 по 2019 годы протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием сократилась на 1,3%, то с 2019 по 2024 годы она увеличилась на 2,5 тыс. км или почти на 3%. Хочу подчеркнуть: это не просто отдельные дороги, это полноценная кровеносная система, соединяющая и питающая весь организм страны.

Для связности обширных территорий Казахстана критически важны железные дороги, традиционно являющиеся главным каналом грузовых перевозок. Между тем к концу 2010-х годов уровень износа сети железнодорожных путей составил 57% при их общей протяженности в 16 тыс. км. В связи с этим до 2029 года планируется построить и модернизировать 5 тысяч км путей, и отремонтировать 11 тысяч км. Это кратно увеличит пропускную способность на ключевых участках железнодорожной сети, повысит скорость и безопасность движения поездов.

30 сентября 2025 года Глава государства запустил вторую линию железнодорожного участка «Достык – Мойынты», протяженностью 836 км, которая обеспечивает выход на Алашанькоу – один из двух железнодорожных погранпереходов с Китаем. Этот крупнейший инфраструктурный проект позволит в пять раз расширить пропускную способность и ускорить прохождение грузов на 42%, что делает Казахстан ключевым звеном транспортного пути Европа-Китай.

В ближайшее время ожидается окончание строительства Алматинской обводной железной дороги, а к 2027 году запуск ветки Дарбаза – Мактаарал. Эти проекты помимо наращивания транзитного потенциала страны, создадут новые точки роста для регионов, а также позволят им встроиться в цепочки поставок.

Эффективная реализация транспортного потенциала требует обновления локомотивного и вагонного парка. Сейчас эксплуатируется около 2 тысяч локомотивов и порядка 142 тысяч грузовых вагонов, и до 2029 года планируется ввести в строй более 450 новых локомотивов и 7 тысяч вагонов. В этом контексте весьма своевременным шагом стал крупнейший в нашей истории контракт с США на поставку и сервисное обслуживание американских локомотивов, заключенный по договоренности между президентами Дональдом Трампом и Касым-Жомартом Токаевым. Американский лидер назвал соглашение историческим – оно предусматривает производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками. Министр торговли США Говард Латник подчеркнул, что сделка способствует в целом развитию транспортного коридора между Европой и Азией.

Трансконтинентальные коридоры, проходящие через нашу страну с востока на запад и с севера на юг, имеют мощный потенциал. Транзитный поток через Казахстан удвоился за последние 10 лет, составив 27,4 млн тонн, а к 2029 году планируется увеличить его до 67 млн тонн. Но международные логистические маршруты важны и для регионального развития. Уже сейчас мы видим, как в регионах открываются новые складские терминалы мирового уровня, да и в целом это другой уровень инфраструктуры. Это «дыхание большого мира», которое ощутят жители областей и районов.

Особенно показателен в этом контексте Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит через несколько областей двумя ветками – по южному и центральному Казахстану до портов на побережье Каспия. Для нашей страны, лишенной выходов к океану, это аналог трансокеанского маршрута через «великое травяное море». Как когда-то Великий шелковый путь соединил Восток и Запад, дав толчок развитию этих территорий, так и сегодня Средний коридор из Восточной Азии в Европу – портал, открывающий наши регионы миру, и мир регионам.

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ КАЗАХСТАНА

Если транспортная инфраструктура по своей разветвленности и функционалу является кровеносной системой государства, то, продолжая аналогию, можно сказать, что цифровая инфраструктура – его нейронная сеть. И чем лучше иннервирован весь организм, включая дальнюю периферию, тем он жизнеспособней, реагируя каждой клеткой на потребности и вызовы внутренней и внешней среды в цифровую эпоху.

Отставать в развитии здесь нельзя: именно тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, включая самый дальний аул, затерявшийся в бескрайней степи, обеспечат должный уровень развития нации уже сегодня – и сделает ее по-настоящему конкурентной завтра.

«Вторая волна» цифровизации сместила акцент со сравнительно узкого сегмента госуслуг на преодоление цифрового неравенства, на интеграцию цифровых технологий в повседневную жизнь и экономику. Она охватывает инфраструктуру, нормативную базу, цифровые навыки, стартапы и инновации. Главная цель – устойчивое широкополосное подключение во всех регионах, включая отдаленные сельские районы.

Однако в малых городах, пригородах и селах каналы доступа безнадежно устарели. Здесь в основном используется технология ADSL, т.е. передача по «медным» телефонным каналам, на скорости до 10 Мбит/сек. Оптоволокно, обеспечивающее широкополосное подключение, в сельской местности составляет всего 18%, в малых городах – 28%, в то время как в крупных городах достигает 44%.

При этом рассредоточенность сельских населенных пунктов по территории Казахстана не делает их экономически привлекательными для операторов связи, предпочитающих густонаселенные города с высокой концентрацией населения и бизнеса. И это не говоря о сельхозпредприятиях, находящихся за пределами любых населенных пунктов, или покрытия вдоль необитаемых трасс.

Системным ответом на цифровой разрыв стал национальный проект «Доступный интернет», принятый по поручению Главы государства в октябре 2023 года. Его цель – обеспечить все населенные пункты доступом к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с к 2027 году. Идут работы по строительству волоконно-оптических линий связи в более чем 3 тысячах сел, высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тысяч домохозяйств через поддержку малых и средних операторов связи.

В селах, где отсутствует возможность проводного интернета из-за удаленности или сложностей географии – а их было более 500, будут использованы ресурсы космической системы связи. Так, в июне 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение об официальном запуске на нашей территории спутникового интернета, который поможет обеспечить цифровую связанность в труднодоступных районах.

Для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог будут построены более 480 антенно-мачтовых сооружений. Во всех городах республиканского значения и областных центрах будут развернуты сети 5G.

Важным элементом доступа к цифровой экосистеме на всей территории Казахстана стало развитие региональных хабов – пространств, где рождаются технологии, растут стартапы и формируются профессиональные сообщества, где обучают цифровым навыкам, развивают образовательные проекты.

Сегодня вслед за столичным Astana hub открыты 19 региональных IT-хабов, работающих на развитие технологического предпринимательства и цифровой инфраструктуры. Открытие региональных IT-хабов – это шаг в экономику будущего, делающий регионы центрами притяжения талантов и инвестиций в контексте цифровой трансформации страны.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Мы – молодая и быстрорастущая нация: в 2023 году Казахстан преодолел психологическую отметку в 20 миллионов человек. Это стало следствием роста суммарного коэффициента рождаемости – в 2020 он впервые за годы независимости вырос до 3,13 – в том числе в сельской местности этот коэффициент достиг 3,56. Другими словами, на одну казахстанскую семью в среднем приходится трое и более детей.

Однако кривая рождаемости серьезно отличается от региона к региону, достигая пика на юге, и падая на севере. Демографический разрыв на фоне неразвитой инфраструктуры на селе и малых городах усугубляется неконтролируемой миграцией, создающей, как подчеркнул Глава государства, колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, как точек притяжения.

В этих условиях особенно важно создавать на местах комфортные и безопасные условия для жизни и развития людей – от качественного жилья и современной социальной инфраструктуры до доступного образования, здравоохранения и цифровых сервисов. Рост численности населения и уровень его обеспеченности базовыми благами должны быть адекватны друг другу.

Казахстан – социальное государство, на первом месте для нас – благополучие наших граждан. Как отмечает Глава государства, огромные средства, которое мы вкладываем в развитие социальной инфраструктуры на местах – это те же инвестиции в экономику, только опосредованные – через инвестиции в человека. Правильное финансирование социалки – это, прежде всего, грамотное вложение средств, рассчитанное на отдачу в долгосрочной перспективе.

Только такой здоровый государственный прагматизм, а не лозунги о заботе и благотворительность на камеру, позволит поднять уровень жизни людей в регионах и даст им перспективы на лучшее будущее – а значит, и перспективы будущего для всей страны. И с этой точки зрения социальное государство, как хороший родитель, прежде всего заботится об образовании и здоровье своих граждан.

С 2019 года в регионах страны построено рекордное количество школ – 1 200 на 1 миллион ученических мест. Модернизировано более 3 тысяч школ на селе, решены вопросы свыше 100 трехсменных и аварийных школ, а также устранен дефицит мест в 200 школах. Благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования, аккумулирующему средства, изъятые у коррупционеров, открыты 74 современные школы, и ведется строительство еще 15. Один из приоритетов школьной реформы в регионах – создание современных условий для обучения и равного доступа к качественному образованию независимо от места проживания.

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в период 2024-2025 годов было запланировано строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест, и больше 40% из них — в сельской местности. Большая часть из них уже построена, еще 41 школа на стадии завершения. Это не просто здания – это новые точки роста, где дети получают возможность учиться в условиях, отвечающих современным требованиям.

Следующим этапом перехода к единому современному формату школьной инфраструктуры станет реновация существующих учебных заведений – в течение ближайших трех лет она охватит свыше 1200 школ, больше половины из которых – сельские.

Речь идет не только о возведении стен, подведении коммуникаций или благоустройстве школьной территории. Главный акцент на содержательной стороне: доступ к высокоскоростному интернету, современные учебные кабинеты, новые образовательные технологии. Все это позволит сельским детям учиться в условиях, не уступающих по качеству обучению в лицеях крупных городов.

Казахстанская школа должна стать пространством равных возможностей, где стираются границы между городом и селом. В ближайшей перспективе региональное неравенство в образовании будет преодолено, а каждый ребенок, вне зависимости от места проживания, получит шанс раскрыть свой потенциал и внести вклад в будущее страны.

Аналогичные процессы сегодня идут и в системе здравоохранения. Инфраструктура здравоохранения в Казахстане к концу десятых, прямо перед ковидной пандемией, не росла, а сокращалась. Это сокращение началось с середины 90-х: с чуть менее двух тысяч до примерно одной тысячи к середине 2000-х. К 2019 году осталось всего 749 больниц. Если в 1991 году медицинские учреждения могли принять сразу 230,4 тыс. пациентов, то в 2019 году – лишь 96,3 тыс. больных.

Но если с 90-ми все понятно – на здравоохранение просто не хватало средств, то в последующем на первый план уже вышли вопросы надуманной финансовой обоснованности. Результаты этих подходов страна ощутила во время пандемии, когда не хватало ни мест, ни оборудования, ни лекарств даже в столице, не говоря о селах.

Жестокие уроки ковида были не напрасны. Казахстан взял курс на масштабное развитие и обновление медицинской инфраструктуры. С 2022 года по всей стране построено 927 объектов здравоохранения. Но самое главное – начался решительный поворот в сторону села. В сентябре 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам одобрил нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения».

В рамках нацпроекта было предусмотрено строительство 655 медицинских объектов, из которых уже сданы 596 – амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов. До конца 2025 года планируется открыть оставшиеся 59 объектов первичной медико-санитарной помощи. Параллельно идет модернизация 32 многопрофильных центральных районных больниц. Вся эта инфраструктура создается с прицелом на будущее – качество медицинских услуг в регионах поднимается на принципиально новый уровень.

Развитие социальной инфраструктуры – это стратегическая инвестиция в будущее Казахстана. Ее успешная реализация станет катализатором для перехода от сырьевой экономики к экономике, основанной на человеческом капитале. Она не только решает вопрос диспропорций в уровне жизни, но и закладывает фундамент для устойчивого развития, социальной стабильности и экономической конкурентоспособности регионов на десятилетия вперед.

КОЛЫБЕЛЬ НАЦИИ

Сегодня почти 37% казахстанцев или порядка 7,5 млн человек живет в селах – причем с каждым годом число сельских жителей и самих сел уменьшается. Само по себе это не плохо и не хорошо – просто объективное отражение известной корреляции между развитием страны и долей сельского населения в ней.

Корреляция выглядит так: чем выше уровень экономического, социального и технологического развития страны, тем ниже доля сельского населения. Это отражает два взаимосвязанных процесса – урбанизации, сопровождающей экономический рост + механизации сельского хозяйства, снижающего потребность в рабочих руках. Наглядно эта закономерность отражается в прямой зависимости числа сельских жителей от доходов – чем выше ВВП на душу населения, тем меньше доля сельчан.

Сравним эти два показателя у нас, наших соседей и самой развитой экономике мира – в США, где доля сельского населения составляет примерно 16,5% при ВВП на душу населения 85 810 долларов. В России: 26% и 14 889 долларов, в Китае: 34,5% и 13 303 долларов, в Казахстане: 37% и 14 445 долларов, в Узбекистане: 49,4% и 3 162 доллара. Здесь показательны два полюса – США с незначительно долей сельского населения и Узбекистан, где почти половина людей живет в селах при низком ВВП на душу, что отчасти подтверждает модель: низкий уровень доходов, большое сельское население.

Однако, несмотря на объективность этого тренда, аул остро нуждается в поддержке и развитии – необходимо создание всех современных условий для сельчан, и сокращение разрыва в их жизненном уровне. Аул всегда был и остается колыбелью нашего народа, определяющей его внутренний стержень и самобытность, и его потеря больно ударит по интересам формирующейся нации.

В этом контексте меры Главы государства по развитию села и сельских территорий имеют не только экономическую или социальную направленность – их внутренняя логика в конечном счете работает на сохранение и укрепление нашей национальной идентичности – ключевой компоненты, делающей государство государством.

Именно поэтому первым указом Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, который он подписал сразу после выборов, 26 ноября 2022, стал Указ о Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы. В своей инаугурационной речи Глава государства подчеркнул: «В моей предвыборной программе особое внимание уделено развитию сел. На сегодняшний день около 40% населения проживает в сельской местности. Не зря в народе говорят: «Ауыл – ел бесігі». Поэтому улучшение условий жизни сельчан – дело чести для нас».

В реализацию Концепции как рабочий инструмент встроена и хорошо показавшая себя программа «Ауыл – ел бесігі» (2019), направленная на модернизацию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. К 2027 году современный уровень базовых услуг и инфраструктуры будет обеспечен для 7 миллионов сельчан, проживающих в 3500 селах с наибольшим потенциалом развития. Это новые школы и медицинские учреждения, объекты культуры и спорта, поселковые дороги, бесперебойное водо- и электроснабжение, широкополосный доступ к интернету, открытие ЦОНов и многое другое.

Доходы сельчан планируется повысить через развитие агропромышленного производства, предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации. Объединение мелких хозяйств позволит фермерам сократить затраты и повышать объемы продукции за счет совместного пользования землей, сельхозтехникой, поливными системами, наладить стабильный сбыт без посредников. Здесь одним из инструментов стал проект «Ауыл аманаты» (2023), нацеленный на развитие малого бизнеса и кооперации на селе через предоставление льготных микрокредитов и лизинга техники.

По итогам реализации Концепции ожидается снижение доли людей с доходами ниже прожиточного минимума до 5,8%, безработицы – до 4,2%, обеспеченность водоснабжением составит 100%, охват интернетом – 97%, нормальное состояние местных дорог – 95%.

Развитие аула, решение его проблем – это не просто вопрос повышения эффективности аграрного сектора, это вопрос сохранения культурного кода казахского народа. Благодаря системным реформам мы поднимем колыбель нации и сделаем аул местом, комфортным для жизни и реализации самых дерзких амбиций.

SUCCESS STORY

…Как-то в Уральске, во время встречи с молодежью, меня поразил рассказ одной девушки о выборе жизненного пути. Шарипа Базарбаева отучилась на журналиста в Астане, устроилась в родном городе на местном телевидении. Вышла замуж. Но в какой-то момент ей стало казаться, что она упускает в своей жизни что-то самое главное, что-то, придающее ей смысл. В итоге молодые супруги приняли решение – «қырға кету», уехать в глубинку, в степной аул, поднимать фермерское хозяйство и жить плодами труда своих рук.

Сейчас, впитав соль родной земли, они развивают свое дело, разводят скот – и живут полной насыщенной жизнью. Образование тоже пригодилось: Шарипа ведет блог в инстаграм, снимает рилсы со своего трактора, и ее рассказы привлекают тысячи людей, далеких от сельских будней.

Эта история – и о разрушении стереотипов, и о новом понимании села как прекрасном месте, где комфортно жить, где есть хорошая работа и можно растить счастливых детей. Это и история будущего – когда аул, глубинка станут самодостаточным центром притяжения для инициативных, смелых людей – и где всё так же, как сотни лет назад, будут бережно храниться подлинные ценности народа, обретя новые формы, но не теряя содержания.

Подлинное развитие аула – не только решение экономических, социальных, инфраструктурных вопросов. За этими материальными компонентами – безусловно, очень важными для жизни людей, скрывается еще одна, нематериальная, но, возможно, главная составляющая: сохранение духовных истоков, питающих нашу идентичность, которая обеспечит подъем нации в 21 веке.

Эта духовная составляющая – не мистика, не фигура речи, не «патриотический» фетиш. Нет. Это реальность, существующая как кодекс неписанных правил, ценностей, этических норм и культурных парадигм, объединяющих 20 миллионов «Я» в единое «Мы».

Центром гравитации нашей идентичности был и остается аул – сила, противостоящая энтропии, не давая нации смешаться с внешней средой.

Вопреки распространенному мнению, эта сила – не консервативна, а проактивна. Когда-то давно она толкнула наших дедов и родителей из далеких сельских местечек, затерявшихся на просторах советской провинции, на путь знаний и успеха. Через десятилетия эта сила вывела тысячи молодых людей на декабрьский лёд 86-го, добилась независимости и построила нашу страну.

И реформы Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пути к Справедливому Казахстану – шаг навстречу этой силе. Широкий шаг в будущее: от сильных регионов – к сильной нации.