Регионам поставили задачу увеличить посевы овощей и кукурузы

Сельское хозяйство
70

Как заявили в МСХ, объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание оперативного штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, в 2026 году регионам необходимо увеличить посевные площади под социально значимые овощи, прежде всего, картофель и морковь.

По его словам, в прошлом году была проведена целенаправленная работа по увеличению посевов картофеля – площади в организованных хозяйствах выросли на 12,5 тыс. га.

«Объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка. В этой связи регионам необходимо учесть задачу по увеличению площадей под морковь при утверждении окончательной структуры посевов», — подчеркнул вице-министр.

Также в прогнозной структуре посевов предусмотрено поэтапное увеличение площадей под гречиху. В 2026 году планируется расширить ее посевы на 10 тыс. га – до 101 тыс. га (в 2025 году – 91 тыс. га). Регионам поручено обеспечить достижение установленных индикаторов.

Отдельное внимание было уделено расширению посевов кукурузы. Существенный рост площадей требуется для обеспечения сырьем нового вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы Fufeng Group в Жамбылской области, а также завода по производству крахмальной патоки ТОО «Казкрахмал» в Туркестанской области.

Отмечено, что обеспечить потребности новых производств исключительно за счет южных регионов не представляется возможным. В этой связи поставлена задача расширить посевные площади под кукурузу в трех северных зерносеющих регионах – в среднем на 15 тыс. га в каждом.

Министерство сельского хозяйства со своей стороны готово оказать регионам методическую и технологическую поддержку совместно с Национальным аграрным научно-образовательным центром и Государственной комиссией по сортоиспытанию – в части внедрения адаптированных технологий выращивания и подбора сортов, подходящих для условий северных регионов.

Дополнительно МСХ проведена встреча с китайской компанией, выразившей готовность оказать практическое содействие. Китайская сторона готова поделиться опытом выращивания кукурузы в северных регионах Китая со схожими почвенно-климатическими условиями, а также предоставить технологии и сорта, адаптированные к таким условиям. В этой связи регионам рекомендовано проявить заинтересованность и активизировать работу по расширению посевов кукурузы с учетом международного опыта.

Также отмечено, что в регионах начались отгрузки минеральных удобрений. Министерство сельского хозяйства заключило меморандум с ТОО «Казфосфат» об установлении фиксированной цены на аммофос в 2026 году на уровне 254 тыс. тенге за тонну без учета НДС, что на 15% выше прошлогодней цены. Идет работа по заключению договоров с сельхозтоваропроизводителями и согласованию графиков поставок.

На проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2025 году кредиты получили более 7 тыс. сельхозпроизводителей на сумму 501,5 млрд тенге, что позволило охватить свыше 7 млн га посевных площадей. Через Аграрную кредитную корпорацию на посевную одобрено финансирование 126 фермеров на 17 млрд тенге, на рассмотрении находятся заявки еще 235 производителей на 76 млрд тенге.

#регионы #овощи #кукуруза #посев

