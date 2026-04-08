Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуется по всей республике до 2029 года и направлен на снижение износа коммунальной инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности на 20%

На заседании проектного офиса нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов были названы регионы Казахстана, отстающие от плана-графика на 2026 год, сообщает Kazpravda.kz

В сфере теплоснабжения абсолютным лидером антирейтинга стала Мангистауская область – здесь ранее было запланировано строительство 47 км сетей. По состоянию на начало апреля исполнено 0%. В СКО из 22 км сдано всего 2 (план-график исполнен на 9%). В ВКО с планом-графиком справились всего на 20%, проложив лишь 8 из утвержденных 39 км. В топ-6 также вошли Жамбылская область (3 из 17 км, план-график исполнен на 21%), Алматинская область (2 из 5 км, план-график исполнен на 32%) и область Абай (5 из 14 км, план-график исполнен на 32%).

В сфере электроснабжения область Абай возглавила список отстающих: при плане в 422 км исполнено 0%. В СКО протянули 62 из 1 636 км – исполнение графика на 4%. На третьей позиции антирейтинга Кызылординская область – 67 из 373 км, исполнено 18%. В топ-6 попали Карагандинская область (204 из 947 км, 22% от плана), Павлодарская область (147 из 486 км, 30%) и ЗКО (1 753 из 4 176 км, 42%).

В сфере водоснабжения антирейтинг открывает Кызылординская область с 1 из утвержденных по плану-графику 22 км сетей (исполнение на 3%). Следом расположилась Павлодарская область с 5 из 69 км (исполнение на 7%). Замыкает тройку антилидеров Астана с 6 из 44 км (исполнение на 13%). Немногим лучше дела в Шымкенте (23 из 109 км, 21%), ЗКО (8 из 34 км, 23%) и Алматы (37 из 145 км, 25%).

В сфере водоотведения печальнее всего с исполнением плана-графика в ЗКО – лидерство среди худших исполнителей региону обеспечил 0 км и, соответственно, 0% из запланированных 21 км. В Мангистауской области положение немногим лучше: при нулевом показателе по километражу при 29 км, запланированных для реконструкции, исполнение плана составило 1%. В Астане успешно справились с целым километром из 29 запланированных, выполнив план сразу на 3%. Не спешат с реализацией планов также Акмолинская область (5 из 48 км, 9%), область Абай (4 из 38 км, 10%) и СКО (3 из 20 км, 13%).

Напомним, на заседании проектного офиса 3 апреля заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев подчеркнул, что к 2027 году акиматы должны полностью ликвидировать так называемую «красную зону» в ЖКХ. В случае срыва сроков и некачественного исполнения будут приняты персональные меры ответственности.