Регионы искажают данные по количеству скота – глава МСХ

По его словам, буквально на днях инспекторы проехали по двум областям и обнаружили расхождения в 30-70% от информации в электронной системе

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Промежуточные итоги работы по актуализации данных в электронной системе похозяйственного учета заслушали на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Предварительный анализ информации по поголовью скота и птицы показывает низкую эффективность работы акиматов по амнистии данных.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что в некоторых регионах практикуется искажение данных. Буквально на днях ветеринарные инспекторы проехались по отдельным селам двух областей и обнаружили расхождения в 30-70% от информации в электронной системе с фактическим количеством скота.

На совещании выступил исполнительный директор Республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС Азамат Сагинбаев. По данным палаты, в стране производится около 2,2-2,5 млн литров молока, в то время как по данным официальной статистики за 2023 год надой молока в стране составил 6,3 млн тонн.