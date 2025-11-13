Реки готовят к паводку Паводки 13 ноября 2025 г. 1:00 5 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области В Зерендинском и Сандыктауском районах идет масштабная работа по расчистке и дноуглублению русел рек для предотвращения паводковых рисков и защиты населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба областного акимата. фото пресс-службы областного акимата В Зерендинском районе практически завершены расчистка русла реки Чаглинка и устройство трех водоаккумулирующих котлованов. Работа выполнена на 98%. Подрядчики заняты укреплением каменной наброски на откосах котлованов. Здесь трудится подрядная организация ТОО «Qazaq Union» при финансовой поддержке корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры». Река здесь протянулась на 3,6 км. Дно ее углублено, спрямление извилистых участков русла поможет проходить воде весной быстро и беспрепятственно. А котлованы как временные резервуары станут собирать и накапливать потоки воды, не давая ей выйти из берегов. Завершение строительно-монтажных работ намечено на декабрь 2025 года. Кроме того, рядом с селом Зеренда силами предприятия «Акмола су қоймалары» в сентябре возведен защитный вал длиной 1 400 м, шириной 6 м и высотой 3 м, с глинным затвором, который отсыпан щебнем. Благоустроена прилегающая территория с дворами, устроена ливневая система с укладкой водопропускных труб, построено два приемных котлована с установкой двух мощных перекачивающих станций. Также приобретено три грязевых насоса мощностью 140 м3⁄час. В Сандыктауском районе расчищаются и укрепляются берега, углубляется дно реки Жабай. Работа ведется на участке вдоль береговой линии села Балкашино. Проектом, который воплощает подрядчик ТОО «Целингидротех», также за счет средств фонда «Демеу Қазақстан қоры», предусмотрены спрямление и расчистка русла реки Жабай на протяжении 5,2 км. Рабочие уже выпрямили два участка реки, углубили до трех метров, расчистили от камышей и деревьев 52 га. Кроме того, построили правобережную и левобережную защитные дамбы. Дно русла дорабатывается с помощью земснарядов. Общий объем выполненной здесь работы 95%. По словам заместителя акима области Мурата Балпана, ознакомившегося с рабочим процессом, реализуемые проекты действительно важны для безопасности жителей. После их завершения риски подтопления значительно снизятся, намного улучшится регулирование водных потоков. Всего в регионе реализуются шесть противопаводковых проектов, финансируемых из средств корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры». #паводки #Акмолинская область #реки #работы