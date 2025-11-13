Реки готовят к паводку

Паводки
5
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Зерендинском и Сандыктауском районах идет масштабная работа по расчистке и дноуглублению русел рек для

пред­отвращения паводковых рис­ков и защиты населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба областного акимата.

фото пресс-службы областного акимата

В Зерендинском районе прак­тически завершены расчистка рус­ла реки Чаглинка и устройст­во трех водоаккумулирующих котлованов. Работа выполнена на 98%. Подрядчики заняты укреплением каменной наброски на откосах котлованов. Здесь трудится подрядная организация ТОО «Qazaq Union» при финансовой поддерж­ке корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».

Река здесь протянулась на 3,6 км. Дно ее углублено, спрямление извилистых участков рус­ла поможет проходить воде весной быстро и беспрепятственно. А котлованы как временные резервуары станут собирать и накапливать потоки воды, не давая ей выйти из берегов. Завершение строительно-монтажных работ намечено на декабрь 2025 года.

Кроме того, рядом с селом Зеренда силами предприятия «Акмола су қоймалары» в сентябре возведен защитный вал длиной 1 400 м, шириной 6 м и высотой 3 м, с глинным затвором, который отсыпан щебнем. Благоустроена прилегающая территория с дворами, устроена ливневая система с укладкой водопропускных труб, построе­но два приемных котлована с установкой двух мощных перекачивающих станций. Также приобретено три грязевых насоса мощностью 140 м3⁄час.

В Сандыктауском районе расчищаются и укрепляются берега, углубляется дно реки Жабай. Работа ведется на участке вдоль береговой линии села Балкашино.

Проектом, который воплощает подрядчик ТОО «Целингид­ротех», также за счет средств фонда «Демеу Қазақстан қоры», предусмотрены спрямление и расчистка русла реки Жабай на протяжении 5,2 км. Рабочие уже выпрямили два участка реки, углубили до трех мет­ров, расчистили от камышей и деревьев 52 га. Кроме того, построили правобережную и левобережную защитные дамбы. Дно русла дорабатывается с помощью земснарядов. Общий объем выполненной здесь работы 95%.

По словам заместителя акима области Мурата Балпана, ознакомившегося с рабочим процессом, реализуемые проекты действительно важны для безопасности жителей. После их завершения риски подтоп­ления значительно снизятся, намного улучшится регулирование водных потоков. Всего в регионе реализуются шесть противопаводковых проектов, финансируемых из средств корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».

#паводки #Акмолинская область #реки #работы

Популярное

Все
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Шанс вернуться домой
На защите экосистемы
Еще четыре золота!
Цена молчания слишком высока
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

В Актобе ведутся масштабные работы для предотвращения весен…
В СКО начали бетонировать дамбы
В области Абай возникла угроза подтопления
Один миллиард тенге выделило Правительство для противопавод…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]