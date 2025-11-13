В Зерендинском районе прак­тически завершены расчистка рус­ла реки Чаглинка и устройст­во трех водоаккумулирующих котлованов. Работа выполнена на 98%. Подрядчики заняты укреплением каменной наброски на откосах котлованов. Здесь трудится подрядная организация ТОО «Qazaq Union» при финансовой поддерж­ке корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».

Река здесь протянулась на 3,6 км. Дно ее углублено, спрямление извилистых участков рус­ла поможет проходить воде весной быстро и беспрепятственно. А котлованы как временные резервуары станут собирать и накапливать потоки воды, не давая ей выйти из берегов. Завершение строительно-монтажных работ намечено на декабрь 2025 года.

Кроме того, рядом с селом Зеренда силами предприятия «Акмола су қоймалары» в сентябре возведен защитный вал длиной 1 400 м, шириной 6 м и высотой 3 м, с глинным затвором, который отсыпан щебнем. Благоустроена прилегающая территория с дворами, устроена ливневая система с укладкой водопропускных труб, построе­но два приемных котлована с установкой двух мощных перекачивающих станций. Также приобретено три грязевых насоса мощностью 140 м3⁄час.

В Сандыктауском районе расчищаются и укрепляются берега, углубляется дно реки Жабай. Работа ведется на участке вдоль береговой линии села Балкашино.

Проектом, который воплощает подрядчик ТОО «Целингид­ротех», также за счет средств фонда «Демеу Қазақстан қоры», предусмотрены спрямление и расчистка русла реки Жабай на протяжении 5,2 км. Рабочие уже выпрямили два участка реки, углубили до трех мет­ров, расчистили от камышей и деревьев 52 га. Кроме того, построили правобережную и левобережную защитные дамбы. Дно русла дорабатывается с помощью земснарядов. Общий объем выполненной здесь работы 95%.

По словам заместителя акима области Мурата Балпана, ознакомившегося с рабочим процессом, реализуемые проекты действительно важны для безопасности жителей. После их завершения риски подтоп­ления значительно снизятся, намного улучшится регулирование водных потоков. Всего в регионе реализуются шесть противопаводковых проектов, финансируемых из средств корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».