В Мельбурне зафиксировали самый жаркий день за 17 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В австралийском Мельбурне зафиксирован самый жаркий день за последние 17 лет, температура там поднялась до +45 градусов.

«Сильная жара на юго-востоке Австралии спровоцировала лесные пожары, вынудила сотни жителей сельских городов эвакуироваться и принесла рекордно высокие температуры, при этом в Мельбурне был зафиксирован самый жаркий день почти за 17 лет», — говорится в материале агентства Reuters.

По информации агентства, в некоторых районах Мельбурна температура превысила +45 градусов. В некоторых городах штата Виктория также была зафиксирована рекордная температура 48,9 градуса тепла, что побило рекорд штата.

Из-за погодных условий уровень пожарной опасности в некоторых частях штата Виктория был повышен до экстремального. По словам главного пожарного инспектора Управления по борьбе с лесными пожарами штата Виктория Криса Хардмана, в настоящее время бушуют шесть крупных пожаров, три из которых вышли из-под контроля.

Ранее Reuters сообщило 10 января, что в результате лесных пожаров в штате Виктория на юго-востоке Австралии более 130 зданий и жилых домов были уничтожены, а 38 тыс. человек остались без электричества.