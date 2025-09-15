Рекордного уровня достигло число пожилых людей в Японии

На сегодня численность пожилого населения страны составила 36,19 млн человек

Фото: Синьхуа

Пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, по оценкам, составляют 29,4 проц. от общей численности населения Японии, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии в воскресенье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

По оценкам ведомства, по состоянию на 15 сентября (День уважения к пожилым людям), численность пожилого населения составила 36,19 млн человек. Доля пожилых людей в общей численности населения увеличилась на 0,1 процентного пункта до рекордных 29,4 проц.

Согласно обзору рабочей силы, в прошлом году было занято 9,3 миллиона пожилых людей, что на 160 тысяч больше, чем в предыдущем году. Данный показатель также является рекордным.

Уровень занятости среди лиц в возрасте 65 лет и старше вырос до 25,7 проц., увеличившись на 0,5 процентных пункта. В разбивке по возрастным группам уровень занятости составил 53,6 проц. для лиц в возрасте 65-69 лет, 35,1 проц. для лиц в возрасте 70-74 лет и 12,0 проц. для лиц в возрасте 75 лет и старше.

Министерство объясняет эту тенденцию нехваткой рабочей силы и повышением пенсионного возраста, отметив, что возможности для пожилых людей оставаться активными расширяются и ожидается, что число работающих пожилых людей продолжит расти.

