Рекордные 2,3 тонны кокаина изъяли в Австралии

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла рекордные 2,3 тонны кокаина и задержала 13 человек, им предъявлены обвинения, следует из опубликованного в понедельник заявления на сайте полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«AFP предъявила обвинения 11 мужчинам и двум несовершеннолетним после расследования деятельности транснационального организованного преступного синдиката, обвиняемого в сговоре с целью импорта 2,34 тонны кокаина в Австралию морским путем», - сказано в заявлении.

Отмечается, что эта партия кокаина стала самой крупной, которую когда-либо изымали в Австралии. Стоимость наркотиков оценивается в 760 миллионов австралийских долларов (494 миллиона доллара США). Если бы они распространились по стране, то могли бы быть проданы в 11,7 миллиона уличных сделок.

Как сказано в заявлении полиции, задержания прошли на минувших выходных после того, как рыболовецкое судно с партией наркотических веществ из-за технической неисправности село на мель примерно в 18 километрах от северо-восточного мыса острова К'Гари (остров Фрейзер). Всем задержанным предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза наркотиков в Австралию морским путем. Максимальное наказание по такому обвинению - пожизненное лишение свободы.

По официальным данным, в 2023-2024 финансовом году федеральная полиция Австралии изъяла более 33,7 тонны незаконных веществ на границе и внутри страны.

Ранее, Колумбия установила новый рекорд по изъятию кокаина. Правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за 6 недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками.

В ноябре более тонны пропитанного кокаином миндаля нашли в Боливии. Служба борьбы с наркотрафиком страны обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта из Боливии.

В сентябре стало известно, что кокаин из Эквадора ввозили во фруктах в Испанию. Преступную сеть удалось ликвидировать. Задержали 5 человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина.