Рекордные 2,3 тонны кокаина изъяли в Австралии

В мире, Криминал
45
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Полиция Австралии задержала 13 человек

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла рекордные 2,3 тонны кокаина и задержала 13 человек, им предъявлены обвинения, следует из опубликованного в понедельник заявления на сайте полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«AFP предъявила обвинения 11 мужчинам и двум несовершеннолетним после расследования деятельности транснационального организованного преступного синдиката, обвиняемого в сговоре с целью импорта 2,34 тонны кокаина в Австралию морским путем», - сказано в заявлении.

Отмечается, что эта партия кокаина стала самой крупной, которую когда-либо изымали в Австралии. Стоимость наркотиков оценивается в 760 миллионов австралийских долларов (494 миллиона доллара США). Если бы они распространились по стране, то могли бы быть проданы в 11,7 миллиона уличных сделок.

Как сказано в заявлении полиции, задержания прошли на минувших выходных после того, как рыболовецкое судно с партией наркотических веществ из-за технической неисправности село на мель примерно в 18 километрах от северо-восточного мыса острова К'Гари (остров Фрейзер). Всем задержанным предъявлены обвинения в сговоре с целью ввоза наркотиков в Австралию морским путем. Максимальное наказание по такому обвинению - пожизненное лишение свободы.

По официальным данным, в 2023-2024 финансовом году федеральная полиция Австралии изъяла более 33,7 тонны незаконных веществ на границе и внутри страны.

Ранее, Колумбия установила новый рекорд по изъятию кокаина. Правоохранители Колумбии в сотрудничестве с десятками других стран изъяли 225 тонн кокаина за 6 недель, что является мировым рекордом для операции по борьбе с наркотиками. 

В ноябре более тонны пропитанного кокаином миндаля нашли в Боливии. Служба борьбы с наркотрафиком страны обнаружила 700 ящиков с миндалем, предназначенным для экспорта из Боливии. 

В сентябре стало известно, что кокаин из Эквадора ввозили во фруктах в Испанию. Преступную сеть удалось ликвидировать. Задержали 5 человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина. 

 

 

 

 

#Колумбия #кокаин #Австралия #Эквадор #Боливия

Популярное

Все
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Предки Чингисхана из рода мугул
Пример мужества, стойкости и долга
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Ветерана войны поздравили со 100-летием
Пространство для диалога и творчества
Лучше всего учителя мотивируют успехи учеников
Стабильность и устойчивое развитие региона
Деньги «уплыли» вместе с паводком
В Туркестане прошел первый саммит «Aral-2024»
Радость в каждом движении
Усатый нянь?! Это возможно
Вспоминая академика Сатпаева
Награда нашла героя
Путь к осознанному отцовству
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Фонд «Қазақстан халқына» предлагает бизнесу реализовывать проекты вместе
Кокпар на автобане
Музыка сердца и строки души
Шесть медалей уже есть
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Сохраняя беспристрастность и объективность
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Мы – из Казахстана!
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Международные мошенники обманули казахстанцев более чем на …
В Саудовской Аравии появилось самое длинное в мире беспилот…
В Кыргызстане планируют запретить использование мобильных т…
Оксфордский словарь выбрал существительное года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]