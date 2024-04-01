КНБ заявил о предотвращении теракта в Актау

Задержан религиозный радикал, мужчина ранее был судим за убийство, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ

По данным КНБ, 1 апреля сотрудники КНБ при координации прокуратуры задержали местного жителя по подозрению в приготовлении к акту терроризма.

В ходе обыска по месту его проживания были изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.

«Мужчина является приверженцем радикальной религиозной идеологии. Ранее он был судим за убийство. В данное время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса «Акт терроризма», — детализировали в пресс-службе КНБ.

Там же добавили, что иная информация разглашению не подлежит.