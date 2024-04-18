Религиозную литературу изъяли у жителя Атырау в аэропорту

Пассажир международного авиарейса попытался провести в страну книги религиозного содержания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

При досмотре прибывших граждан после прилета авиарейса сообщением Абу-Даби-Туркестан, полицейские установили причастность 22-летнего жителя Атырау к нарушению законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях.