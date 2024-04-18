Религиозную литературу изъяли у жителя Атырау в аэропорту
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Пассажир международного авиарейса попытался провести в страну книги религиозного содержания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
При досмотре прибывших граждан после прилета авиарейса сообщением Абу-Даби-Туркестан, полицейские установили причастность 22-летнего жителя Атырау к нарушению законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях.
«В ходе проверки у гражданина были обнаружены и изъяты 35 экземпляров книг религиозного содержания. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение установленных законодательством РК требований к ввозу религиозной литературы и оштрафован на 50 МРП (184 600 тенге)», — детализировали в правоохранительных органах.