Религиозные лидеры Китая выразили поддержку инициативам Казахстана

В свою очередь глава Сената акцентировал внимание на схожести позиций Казахстана и Китая по многим вопросам глобальной и региональной повестки дня

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев в рамках визита в Китайскую Народную Республику встретился с заместителем председателя ВК НПКСК, заведующим Отдела Единого фронта ЦК КПК Ши Тайфэном и китайскими религиозными лидерами, Секретарем парткома, губернатором провинции Чжэцзян - Ван Хао и представителями экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В числе ключевых вопросов повестки дня - перспективы развития духовной дипломатии, вопросы укрепления межрелигиозного и межконфессионального диалога в рамках казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В ходе встречи с религиозными лидерами Китая, руководитель Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на схожести позиций Казахстана и Китая по многим вопросам глобальной и региональной повестки дня. Приоритетное внимание в обеих странах уделяется обеспечению гармоничного развития мира, международной стабильности и безопасности. Поэтому Казахстан поддерживает глобальные инициативы Китая по формированию справедливого и многополярного мира.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал важность идеи председателя Си Цзиньпина о «сообществе единой судьбы человечества», актуальность и значение которой возрастают в условиях сегодняшней международной ситуации. Казахстан также выступает с рядом международных инициатив, направленных на укрепление мира и сотрудничества. Одна из них — проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал за эти годы общепризнанной площадкой по продвижению межрелигиозного диалога и объединению усилий духовных лидеров для решения острых проблем современного мира. Мы высоко ценим поддержку Китая и активное участие ваших представителей в работе Съезда», - сказал Маулен Ашимбаев и остановился на ключевых задачах совместной работы в рамках реализации Концепции развития Съезда до 2033 года.

Он также подчеркнул, что в условиях современных вызовов и растущей геополитической напряженности Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен способствовать решению актуальных общемировых, экологических, духовных проблем человечества посредством духовной дипломатии. В этом контексте была отмечена роль Послов доброй воли Съезда и Форума молодых религиозных лидеров, первая встреча которого состоялась в октябре прошлого года и объединила представителей разных конфессий, международных и общественных организаций, перспективных молодых ученых и политиков. Такое вовлечение молодых лидеров в деятельность Съезда, по мнению Маулена Ашимбаева, обеспечит преемственность традиций межцивилизационного и межконфессионального диалога.

Спикер Сената также поблагодарил председателя Ассоциации даосистов Китая, а также председателя Ассоциации буддистов Китая за участие и значительный вклад в работу Съезда: в дело сохранения мира и развитие межконфессионального диалога.

«Сегодня в мире сложилась достаточно сложная геополитическая ситуация. Возникают новые вызовы и проблемы. В этих условиях все большую актуальность приобретают коллективные и солидарные усилия религиозных политических и общественных лидеров по продвижению культуры мира и диалога. Именно этой цели будет посвящен VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Позвольте передать вам приглашения на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Уверен, что участие религиозных лидеров Китая будет способствовать его успешному проведению», – обратился к религиозным лидерам Китая Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны, Ши Тайфэн высоко оценил проводимую Казахстаном политику по налаживанию диалога между представителями различных религий, продвижению культуры толерантности и мирного сосуществования. Он также выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном в рамках работы Съезда и подтвердил открытость китайских религиозных лидеров к новым совместным проектам.

О новых форматах и механизмах сотрудничества, предупреждении и разрешении конфликтов речь шла также на встрече парламентариев с представителями экспертного сообщества Китая и казахстанскими студентами, которые обучаются в Поднебесной. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, созидательное сотрудничество, взаимное уважение интересов обеих стран открывают новые горизонты для совместных проектов и способствуют решению актуальных вопросов.

«Все последние годы Казахстан продвигает политику конструктивного взаимодействия и сотрудничества для смягчения и решения актуальных глобальных и региональных проблем. Казахстан остается приверженным своим внешнеполитическим принципам: многовекторности, прагматизму, уважению интересов других стран, поиску конструктивных путей решения острых международных проблем. Такая сбалансированная позиция позволяет нашей стране не только адаптироваться к глобальным вызовам, но и вносить вклад в формирование нового мирового порядка. Казахстан также последовательно продвигает политику созидательного сотрудничества в регионе Центральной Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подтверждал важность укрепления тесной региональной кооперации. Это не только создает предпосылки для развития региона, но и способствует повышению субъектности всей Центральной Азии в международных отношениях», - резюмировал спикер Сената.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев встретился с губернатором провинции Чжэцзян - Ван Хао, в ходе которой собеседники, наряду с задачами по использованию торгово-экономического потенциала, укреплению культурно-гуманитарных связей, обсудили вопросы межрегиональной кооперации.

«Укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем будет также способствовать развитие межрегионального взаимодействия. Как депутаты Палаты, представляющей интересы регионов Казахстана, сенаторы могли бы внести значительный вклад в активизацию взаимодействия между областями Казахстана и провинциями Китая. Многие города и области Казахстана уже установили побратимские связи с китайскими регионами. Сегодня среди членов нашей делегации есть сенаторы от приграничных с Китаем областей – Абай и Жетысу. Мы заинтересованы и дальше развивать тесное сотрудничество», - сказал Маулен Ашимбаев.

Губернатор провинции высоко оценил прогресс Казахстана, достигнутый в результате эффективной реализации инициатив Президента Казахстана и направленный на построение «Справедливого Казахстана». Ван Хао также обозначил важность и взаимовыгодность расширения регионального партнерства и обмена опытом работы между провинциаями Китая и областями Казахстана.

В рамках визита в город Ханчжоу казахстанские парламентарии также ознакомились с деятельностью ряда инновационных IT-компаний, в том числе «Alibaba Cloud Intelligence Group Co., Ltd.», предоставляющей ресурсы для облачных вычислений и развития искусственного интеллекта на мировом уровне.