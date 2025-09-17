Религия помогала людям преодолевать трудности – Токаев

Об этом Президент Казахстана заявил на VIII Cъезде лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев считает, что религиозные конфессии во все времена помогали людям преодолевать жизненные трудности и невзгоды. Поэтому, говоря о высоких духовных материях, нельзя упускать из виду и вопросы, связанные с «хлебом насущным».

«Несмотря на значительный прогресс, человечество продолжает сталкиваться со множеством гуманитарных вызовов. Миллионы людей все еще страдают от голода, эпидемий, деградации окружающей среды и изменений климата», - подчеркнул Президент.

Как он отметил, Казахстан прилагает серьезные усилия для сокращения бедности, решения экологических проблем и оказания гуманитарной помощи. Эти проблемы планируется обсудить в ходе Регионального саммита в Астане по вопросам экологии и устойчивого развития в апреле следующего года.

«Наша страна – самая северная и самая большая по территории часть исламского мира. Тридцать лет назад Казахстан вступил в Организацию исламского сотрудничества. В рамках этого авторитетного объединения Казахстан стал инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности. Религиозные деятели исстари вдохновляют и наставляют людей на благие дела и проявление сострадания к нуждающимся. Религиозные общины вносят большой вклад в достижение Целей устойчивого развития, запуская гуманитарные миссии и добровольческие программы, открывая школы и больницы, поддерживая молодежь и уязвимые группы, продвигая климатическую повестку и вопросы миграции. Это еще раз доказывает, что у религий и в XXI веке есть мощный созидательный потенциал, который необходимо использовать в полной мере», – отметил Президент.

Глава государства напомнил, что духовные традиции всех народов учат беречь природу и жить в гармонии с окружающим миром. По его словам, климатические изменения и их пагубные последствия – это не столько научный или экономический вопрос, сколько фундаментальный нравственный вызов.

«Перед лицом потенциальной экологической катастрофы критически важно усилить международное единство и координацию усилий на глобальном и региональном уровнях. Поэтому предлагаю в рамках Съезда обсудить инициативу о разработке совместного документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями. В документе можно было бы зафиксировать общие принципы экологической ответственности, базирующиеся на духовных традициях с особым акцентом на поддержку уязвимых регионов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

