Реликвия вернулась на родину

Общество
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Любовь Доброта, Туркестан

Коран, подаренный Кенесары-хану Маралом Ишаном, представлен в экспозиции зала «Ақсарай» мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи.

В мавзолей реликвию передал Верховный муфтий страны Наурызбай-қажы Таганулы. Отныне это часть коллекции Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан». В торжественном мероприятии приняли участие потомки хана Кенесары, а также аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Знаменитый Марал Ишан был соратником Кенесары-хана. Подаренный им Коран в течение двух веков передавался из рук в руки и в итоге оказался за рубежом. С помощью меценатов его удалось вернуть на родину.

О том, что Коран, подаренный Кенесары-хану прогрессивным общественным деятелем Маралом Ишаном, возвращен на родину, сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Втором Национальном курултае в Туркестане. Президент поручил передать найденный Коран в мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи. Эта радостная весть стала знаковым событием в духовной жизни страны.

– Это бесценное сокровище – наше национальное достояние, – отметил глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай-қажы Таганулы. – Мы благодарны Главе государства за то, что он уделяет большое внимание духовному наследию. К сожалению, таких реликвий, оказавшихся в зарубежных коллекциях, у нас немало. Надеемся, что они тоже будут возвращены на родину и займут достойное место в наших музеях. Мы считаем, что размещение ценного экспоната в мавзолее Ходжи Ахмета Ясауи способствует повышению статуса нашей религии. Для всех, кто приезжает в Туркестан из разных уголков мира, это настоя­щий исторический и культурный подарок.

То, что это тот самый Коран, сомневаться не приходится: книга прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты подтверждают принадлежность Корана Маралу Ишану и факт его передачи Кенесары-хану. В книге есть печати хана и Марала Ишана.

– Туркестан – важный центр всего тюркского мира на протяжении многих веков, – подчеркнул аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. – Здесь жил великий учитель Ходжа Ахмет Ясауи. Для нас большая честь и гордость привезти такую редкую реликвию в мавзолей, где похоронены 21 казахский хан, султаны и батыры. Туристы, приезжающие в наш город, интересуются тайказаном. Теперь мавзолей пополнился еще одной важной реликвией.

Увидеть двухвековой Коран могут все желающие. Священное писание установили на специально подготовленной полке в зале «Ақсарай» мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи.

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