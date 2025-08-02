Как рассказали в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в числе реконструируемых участков с завершением работ в этом году Калбатау – Майкапчагай, а также отрезок трассы Усть-Каменогорск – Алтай в обход Осиновского перевала. Оба направления являются супервост­ребованными, особенно в турис­тический сезон. Кроме того, запланирован средний ремонт на отрезках общей протяженностью 311 км, из них на 230 км работы уже завершены.