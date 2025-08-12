Ремонт школ затягивается: Бектенов поручил акимам взять на контроль соблюдение сроков и качество работ
Низкие темпы работ отмечаются в 34 школах ряда регионов
Премьер-министр на заседании правительства поручил до 1 сентября завершить капитальный и текущий ремонты в школах страны, сообщает Kazpravda.kz
Низкие темпы работ отмечаются в 34 школах ряда регионов. Это город Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.
«Акимам данных регионов – взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ. Кроме того, стоит вопрос своевременного приобретения специализированных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. До сентября следует оснастить не менее 200 предметных кабинетов», — отметил Олжас Бектенов.