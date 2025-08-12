Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр на заседании правительства поручил до 1 сентября завершить капитальный и текущий ремонты в школах страны, сообщает Kazpravda.kz

Низкие темпы работ отмечаются в 34 школах ряда регионов. Это город Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.