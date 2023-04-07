Решение по базовой ставке озвучили в Нацбанке РК

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

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"Глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение. Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции.

Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе", - говорится в информации.

Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ, добавили в комитете.