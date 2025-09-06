По информации спикеров, инициа­тива реализуется при поддержке акима области и является логическим продолжением жилищной программы «Алатау жастары», давшей возможность многим молодым семьям получить льготные займы для покупки жилья. Как отметил Димаш Кожабеков, в Конаеве, обретшем статус областного центра три года назад, обострился квартирный вопрос. Причина – большая миграция в город чиновников, бюджетников и других специалистов.

На реализацию проекта из областного бюджета выделено 3,1 млрд тенге, со стороны «Отбасы банка» предусмот­рено софинансирование в размере 629 млн тенге. Максимальный размер кредита – 30 млн тенге, первоначальный взнос – 10% от стоимости покупаемой квартиры или дома, банковская ставка – 5%. Прием заявок уже стартовал, жильем на льготных условиях планируется обеспечить свыше 120 человек.