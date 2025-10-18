Фото: Общественный фонд «OzgerTeam»

Турнир проходит при поддержке партии Respublica и команды Ozger team, и уже стал доброй традицией - первый Jas Republic Cup состоялся в 2024 году, объединив инициативную молодёжь со всей страны. Сегодня он уверенно закрепляет статус национального проекта.

В этом году в дебатах участвуют 170 школьников из всех регионов Казахстана. В течение двух дней участники будут обсуждать ключевые темы развития страны — от реформ в парламенте до цифровизации и региональной политики. Это не просто соревнование в красноречии — это пространство для формирования будущих лидеров.

Для партии Respublica турнир — важная часть работы с молодёжью. Дебаты здесь рассматриваются как школа гражданской зрелости, где учат не только говорить, но и слышать, аргументировать, не бояться отстаивать позицию и уважать другую точку зрения.

Одна из главных тем финала — парламентская реформа. Это отражает растущий интерес молодых казахстанцев к демократическим процессам и политическому устройству страны.

«Мы видим новое поколение Казахстана — умное, смелое, открытое миру. Наша задача — не просто слушать молодых, а давать им реальные инструменты для самореализации», — подчеркнули представители парламентской фракции и Центрального аппарата партии Respublica.

В рамках турнира участники также посетили Мажилис Парламента РК, где познакомились с работой законодательной ветви власти изнутри.

Respublica продолжает создавать площадки, где молодёжь не только говорит — но и действительно влияет.

Имя победителя турнира станет известно уже завтра.