Коллаж: Павел Цедилин

В целях популяризации государственных символов РК, укрепления патриотического духа и повышения уважения к национальным ценностям проводится республиканский конкурс «Отанды сүю – жүректен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным министерства, конкурс включает три основных направления: мобилографию, творческие работы и оформление фасадов зданий и дворов. Общий призовой фонд конкурса составляет 4 500 000 тенге.

Приём заявок осуществляется с 6 по 22 октября. Итоговое мероприятие состоится 25 октября в столице в День Республики.

С положением о конкурсе можно ознакомиться официальном сайте Минкультуры РК

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону 8 (7172) 74 05 51 или направлять заявки на электронный адрес.