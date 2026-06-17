Литературный конкурс о жизни современных городов запустили в Казахстане

Произведения, занявшие призовые места, будут изданы и направлены в библиотеки страны общим тиражом 15 тысяч экземпляров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МКИ запускает новый республиканский литературный конкурс произведений в жанре городской прозы «Қала хикаялары», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Конкурс будет направлен на выявление и поддержку новых авторов, создающих произведения о жизни современных городов Казахстана. Участникам предлагается через художественную литературу раскрыть темы урбанистической культуры, судьбы человека в городском пространстве, общественных преобразований, а также взаимосвязи национальной идентичности и современных ценностей.

Принять участие в конкурсе могут граждане Республики Казахстан. К рассмотрению принимаются ранее нигде не опубликованные романы на тему городской прозы объемом не менее 10 авторских листов (один авторский лист составляет 40 тысяч печатных знаков). От одного участника допускается подача только одного произведения.

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут известные писатели и общественные деятели. Решение будет приниматься путем открытого голосования.

По итогам конкурса авторы лучших произведений будут награждены денежными премиями и дипломами.

Кроме того, произведения, занявшие призовые места, будут изданы и направлены в библиотеки страны общим тиражом 15 тысяч экземпляров.

Согласно положению конкурса, предусмотрены следующие премии:

I место – 75 тысяч долларов США;

II место – 50 тысяч долларов США;

III место – 30 тысяч долларов США;

Гран-при – 100 тысяч долларов США.

Прием конкурсных работ будет осуществляться с сентября по декабрь 2026 года по адресу: город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, МКИ РК.

Дополнительную информацию об условиях участия можно получить по номерам: +7 (7172) 74 04 07, +7 (7172) 74 04 08.