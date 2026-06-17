Литературный конкурс о жизни современных городов запустили в Казахстане

Литература
Дана Аменова
специальный корреспондент

Произведения, занявшие призовые места, будут изданы и направлены в библиотеки страны общим тиражом 15 тысяч экземпляров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МКИ запускает новый республиканский литературный конкурс произведений в жанре городской прозы «Қала хикаялары», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Конкурс будет направлен на выявление и поддержку новых авторов, создающих произведения о жизни современных городов Казахстана. Участникам предлагается через художественную литературу раскрыть темы урбанистической культуры, судьбы человека в городском пространстве, общественных преобразований, а также взаимосвязи национальной идентичности и современных ценностей.

Принять участие в конкурсе могут граждане Республики Казахстан. К рассмотрению принимаются ранее нигде не опубликованные романы на тему городской прозы объемом не менее 10 авторских листов (один авторский лист составляет 40 тысяч печатных знаков). От одного участника допускается подача только одного произведения.

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут известные писатели и общественные деятели. Решение будет приниматься путем открытого голосования.

По итогам конкурса авторы лучших произведений будут награждены денежными премиями и дипломами.

Кроме того, произведения, занявшие призовые места, будут изданы и направлены в библиотеки страны общим тиражом 15 тысяч экземпляров.

Согласно положению конкурса, предусмотрены следующие премии:

I место – 75 тысяч долларов США;

II место – 50 тысяч долларов США;

III место – 30 тысяч долларов США;

Гран-при – 100 тысяч долларов США.

Прием конкурсных работ будет осуществляться с сентября по декабрь 2026 года по адресу: город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, МКИ РК. 

Дополнительную информацию об условиях участия можно получить по номерам: +7 (7172) 74 04 07, +7 (7172) 74 04 08.

#конкурс #литература #произведения #проза #МКИ

Популярное

Все
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Необходим суверенный искусственный интеллект
Первичное звено медицины
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
Распахнул двери Дом студентов
Как стартапы меняют жизнь
Искусственный интеллект на страже безопасности
IT-сервисы для села
Чтобы снизить нагрузку на стационары
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Ловушки от вредителей
Канадский опыт может пригодиться
Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров
Небо под контролем
Дожди по расписанию
Помогают аграриям карты
Чтобы было тепло и уютно
В ритме воинской жизни
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
В выходные дороги под особым контролем
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Великий писатель земли кыргызской
Подведены итоги республиканского проекта «Кітап оқып, тұлға…
Работы претендентов на госпремию Абая рассмотрели в Астане
«Всенародный акын земли» Пушкин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]