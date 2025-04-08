Республиканский турнир памяти погибшего полицейского прошел в Кызылординской области

Общество
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В поселке Теренозек Сырдарьинского района прошел республиканский юношеский турнир по қазақ күресі, посвященный памяти кавалера ордена «Айбын» II степени, старшего лейтенанта полиции Талгата Козыбаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДВД

В церемонии открытия турнира приняли участие аким района Берик Сарменбаев, почетный работник органов внутренних дел РК, полковник полиции Амирбек Шаймагамбетов, главы совета ветеранов Муса Келдибаев и общественного совета Марат Еспенбетов, семья Талгата Козыбаева.       

После исполнения государственного гимна была объявлена минута молчания. Земляки чтят память героя мирного времени, погибшего при исполнении служебного долга. Уроженец аула имени О.Малибаева Сырдарьинского района окончил юрфак Карагандинского университета имени Е. Букетова. В послужном списке Талгата Козыбаева – работа в судебной системе в Павлодаре, в органах внутренних дел города Актау.

С 2002 года он трудился участковым инспектором полиции в отделении «Тартогай» Шиелийского района. В марте 2003 года молодой полицейский трагически погиб от огнестрельного ранения, защищая общественный порядок на вверенном участке. За проявленную самоотверженность при обезвреживании вооруженного преступника Указом Президента Республики Казахстан он был награжден орденом «Айбын» ІІ степени (посмертно).

Его имя героя носит одна из улиц села О.Малибаева. Во дворе средней школы № 131, где он учился, установлен памятник и присвоено имя одному из классов школы.

В соревнованиях приняли участие около 250 молодых борцов из 14 команд из шести областей Казахстана. Победители и призеры отмечены специальными дипломами и медалями.

#турнир #Кызылординская область #полицейский

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