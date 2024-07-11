Ресторанов и столовых стало больше в Казахстане

В Казахстане наблюдается рост мест общественного питания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году зарегистрировано 15 826 заведений, что на 4,5% больше в сравнении с 2022 годом (15 146 ед.).

Особенно заметен рост числа ресторанов, в 2023 году их стало 2 303 по сравнению с 2 106 в предыдущем году. Столовые также продемонстрировали рост – с 4 752 до 5 383 ед.

На фоне роста количества ресторанов и столовых, число кафе показало обратную динамику, сократившись с 5 016 в 2022 году до 4 479 единиц в 2023 году.

В разрезе регионов самое большое количество ресторанов в городах Астана (400 ед.), Алматы (351 ед.) и Туркестанской области (213 ед.). Кафе – в городах Алматы (508 ед.), Астана (385 ед.) и Карагандинской области (464 ед.).

Объем оказанных услуг в сфере общественного питания в 2023 году составил 1,1 трлн тг, что на 11,9% выше в сравнении с 2022 годом.