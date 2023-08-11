Интернет-ресурсы псевдокомпаний заблокировала прокуратура Астаны

По данным надзорного органа, псевдокомпании использовали полные или частичные названия известных казахстанских корпораций для привлечения инвестиций населения.

Фото пресс-службы прокуратуры Астаны

Незаконная деятельность была выявлена в рамках мониторинга социальных сетей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"В рамках мониторинга социальных сетей прокуратурой города Астаны установлены рекламные ролики, призывающие к участию, инвестированию, покупке и продаже криптовалютных кошельков, таких как «Halyk Invest», предприятий «КазМунайГаз», «Халал доход» и другие, со ссылками на «Telegram»-канал.

По указанию столичной прокуратуры профильным министерством указанные псевдокомпании, рекламирующие сомнительное инвестирование по увеличению капитала, заблокированы", - сообщается на сайте прокуратуры Астаны.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды и кодовые слова, в т.ч. лицам, представляющимся сотрудниками банков, правоохранительных органов.

Также прокуратура рекомендует не вступать в группы и фишинговые сайты по привлечению и приумножению капитала, не откликаться на объявления по продаже товаров ниже рыночной стоимости.