Интернет-ресурсы псевдокомпаний заблокировала прокуратура Астаны

Экономика, Происшествия, Общество
187
Кунапия Гульмира
корреспондент

По данным надзорного органа, псевдокомпании использовали полные или частичные названия известных казахстанских корпораций для привлечения инвестиций населения.

Фото пресс-службы прокуратуры Астаны

Незаконная деятельность была выявлена в рамках мониторинга социальных сетей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"В рамках мониторинга социальных сетей прокуратурой города Астаны установлены рекламные ролики, призывающие к участию, инвестированию, покупке и продаже криптовалютных кошельков, таких как «Halyk Invest», предприятий «КазМунайГаз», «Халал доход» и другие, со ссылками на «Telegram»-канал.

По указанию столичной прокуратуры профильным министерством указанные псевдокомпании, рекламирующие сомнительное инвестирование по увеличению капитала, заблокированы", - сообщается на сайте прокуратуры Астаны.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды и кодовые слова, в т.ч. лицам, представляющимся сотрудниками банков, правоохранительных органов.

Также прокуратура рекомендует не вступать в группы и фишинговые сайты по привлечению и приумножению капитала, не откликаться на объявления по продаже товаров ниже рыночной стоимости.

#Астана #мошенничество #интернет-ресурсы

Популярное

Все
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
Казахстанские школьники выиграли «серебро» и «бронзу» на прошедшем в Актау чемпионате мира по шахматам
Вот уже год в Астане действует книжный клуб SenU, миссия которого – не только развивать в обществе культуру чтения, но и открывать для читателей богатейший мир казахстанской литературы
Мастер боевых миниатюр
Здравствуй, шляпа! Пошумим?
В Павлодаре работает выставка социальных плакатов, которые экспонировались более чем в 50 странах мира
В социальных сетях появился тизер фильма Талгата Теменова «Қара қыз» о девушках – кинооператорах из Казахстана, участницах Великой Отечественной войны
Дебютная игровая картина «Бауырына салу» казахстанского режиссера Асхата Кучинчерекова попала в конкурсную программу «Новые режиссеры» МКФ в Сан-Себастьяне (Испания)
Говорить на казахском становится трендом среди молодежи. Миллионы просмотров у русского парня, восхитившего Казнет своим знанием языка и чистым произношением, – еще одно тому подтверждение
Множество лайков и комментариев набрал пост мальчика в социальных сетях с просьбой построить детскую площадку в его родном селе
В Восточном Казахстане на ура завершился «пилот» по летнему обучению детей казахскому языку в гостевых семьях
Международный фонд поддержки культуры и искусства имени Абая передал ценный экспонат в фонд Национального музея РК
Известный историк, краевед, талантливый ремесленник из Кызылординской области Жанибек Маханбет терпеливо воссоздал историю появления в краеведческом музее Сырдарьинского района старенького незамысловатого деревянного шкафчика для книг, который раньше принадлежал Абаю Кунанбаеву
Плата за воздух
Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с высотки в Астане
В двадцатке сильнейших
С акцентом на глубинку
«Я вам пишу»
Плоды вдохновения
О чем рассказали архивы
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Благотворительный забег пройдет в Астане
Ужесточить ответственность за кражу невест планируют в Казахстане
Директор детского лагеря находился пьяным на работе в Конаеве
КНБ задержал очередного сотрудника госкорпорации "Правительство для граждан"
Овощи и фрукты с превышением нитратов выявили в Казахстане
Обучившиеся за рубежом казахстанцы могут быть полезны своей стране, даже находясь за ее пределами
Полицейский на служебном авто сбил женщину с ребенком в Шымкенте
В присвоении более 225 млн тенге подозревают экс-главного бухгалтера ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау"
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс

Читайте также

Казахстанцы тратят больше трафика, чем жители Сингапура
Операторы ответили на вопросы о доступе населения к мобильн…
5 самых частых ошибок при самостоятельной продаже квартиры
Схрон с оружием XX века обнаружили в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]