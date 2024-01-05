Резкое похолодание до минус 30 градусов ожидается в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на предстоящие выходные дни, сообщает Kazpravda.kz
По информации метеорологов, в ближайшие дни, под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега.
«6 января на северо-западе страны ожидается сильный снег, на юге – сильные осадки в виде дождя и снега, 7 и 8 января на северо-западе, севере и в центре прогнозируется сильный снег. Наряду с обильными осадками в северной половине Казахстана будут гололед и метель. По республике ожидаются туманы и усиление ветра», — предупреждают синоптики.
Кроме того, вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, вызовет резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке страны.
«На западе и северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 8-25 мороза, на севере до 5-30 мороза, а на востоке республики до 5-18 мороза. В южных регионах основной фон ночной температуры ожидается в пределах 5 мороза-7 тепла», — заключили специалисты.