Результат общественного консенсуса Конституционная реформа 3 марта 2026 г. 5:00 6 Ербол Тишкамбаев О значении конституционных преобразований шла речь на встречах сенаторов с коллективами предприятий и организаций страны. фото пресс-службы Сената Парламента РК Так, депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали принял участие в работе круглого стола «Конституционные реформы в контексте принципа «Закон и порядок», организованного Генеральной прокуратурой РК. Открывая работу заседания, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что конституционные преобразования создают прочную правовую основу для последовательной реализации принципа «Закон и порядок» и направлены на укрепление верховенства закона и институциональной ответственности. Дархан Кыдырали в своем выступлении подчеркнул, что новая Конституция является историческим этапом в политическом развитии страны, закладывая основу для обновления государственной системы. – Коренным образом обновленную Конституцию можно назвать отражением общественного консенсуса на пути построения Справедливого Казахстана. Эта «перезагрузка», меняющая политическую архитектуру страны, укрепит нашу независимость, – отметил сенатор. По его словам, конституционные реформы ориентированы на укрепление доверия между государством и обществом, обеспечение сбалансированности ветвей власти и последовательное усиление принципа верховенства закона. Особо подчеркнуто стратегическое значение преобразований для формирования долгосрочной институциональной устойчивости и повышения эффективности правоприменительной практики. В рамках круглого стола участники рассмотрели практические механизмы реализации конституционных норм, вопросы совершенствования правоохранительной системы и повышения правовой культуры в обществе. В Костанайской области сенатор Бибигуль Аккужина провела ряд информационно-разъяснительных встреч с трудовыми коллективами. В городе Рудном сенатор встретилась с коллективом компании Allur – предприятия, специализирующегося на производстве и продаже автомобилей. В ходе диалога она подробно остановилась на ключевых положениях проекта новой Конституции, подчеркнув, что предлагаемые изменения направлены на формирование обновленной институциональной модели государства, основанной на принципах справедливости, законности и ответственности власти перед народом. – Конституция – это фундамент государства. Предлагаемые изменения направлены на укрепление принципов справедливости, усиление ответственности государственных институтов и расширение участия граждан в принятии решений, – отметила Бибигуль Аккужина. Также состоялись встречи с коллективом общественного объединения «Үміт-Надежда», студентами и преподавателями Рудненского социально-гуманитарного колледжа. В центре внимания – защита прав граждан, укрепление социальных гарантий, развитие институтов гражданского общества и повышение роли молодежи в общественно-политической жизни страны. В городе Тобыле встречи прошли в Доме детского творчества Костанайского района, а в областном центре – в Костанайском высшем колледже автомобильного транспорта. Сенатор подробно разъяснила нормы, направленные на укрепление принципа «Закон и порядок», обеспечение межэтнического согласия, сохранение светского характера государства и поддержку национальной культуры. В Атырауской области обсудили проект новой Конституции с педагогами и жителями сельских округов. Депутаты Сената Парламента РК Алибек Наутиев и Сагындык Лукпанов провели встречи с представителями сферы образования и жителями сельских населенных пунктов. В поселке Доссор Макатского района Алибек Наутиев встретился с работниками образовательной сферы. В ходе диалога были подробно разъяснены положения проекта Конституции, направленные на укрепление принципов правопорядка, усиление защиты прав и свобод граждан и обеспечение устойчивого развития государства. Особое внимание было уделено вопросам развития системы образования, включая инклюзивное обучение, условия труда педагогов и их социальную защищенность. – Проект новой Конституции закрепляет приоритет социальной направленности государства. Развитие образования, поддержка инклюзивных программ и защита прав работников социальной сферы являются важнейшими условиями формирования справедливого и устойчивого общества, – отметил Алибек Наутиев. В ходе встречи также были подняты практические вопросы, уровень заработной платы технического персонала и механизмы финансирования образовательных учреждений. По всем обращениям даны разъяснения в рамках действующего законодательства. Отдельная встреча состоялась в Индерском районе с жителями села Коптогай и коллективом средней школы им. Б. Нысанбаева. В центре обсуждения находились принципы единства и согласия, защита прав и свобод граждан, вопросы экологии, развития науки и инноваций, а также сохранение суверенитета и территориальной целостности страны. – Новая Конституция охватывает ключевые направления развития от защиты прав человека в цифровой среде до укрепления института семьи и поддержки человеческого капитала. Это основа для дальнейшего устойчивого развития государства, – подчеркнул Сагындык Лукпанов. По итогам встреч участники подчеркнули значимость предстоящего республиканского референдума и необходимость осознанного участия граждан в определении будущего страны. Серию встреч в Карагандинской области, посвященных предстоящему республиканскому референдуму и проекту новой Конституции, провел сенатор Сергей Ершов. Он посетил производственные площадки ТОО «ТЭМПО Казахстан», ТОО «QazTehna» и ТОО «Silk Road Electronics», где вместе с металлургами, машиностроителями и специалистами электронной отрасли обсудил ключевые положения проекта нового Основного закона. В центре внимания – формирование обновленной институциональной модели государства, развитие однопалатного Парламента – Курултая, усиление баланса и взаимодействия ветвей власти, расширение механизмов защиты прав и свобод граждан. – Конституционная реформа – это не просто юридическая корректировка, а новый общественный договор, определяющий контуры Справедливого Казахстана. Здесь, на производстве, мы видим людей, которые своим трудом создают будущее страны. Наша задача – обеспечить, чтобы каждый гражданин чувствовал свою сопричастность к преобразованиям. Обновленная Конституция должна стать прочной правовой основой стабильности и защиты человека труда, – отметил Сергей Ершов. Также сенатор встретился с коллективами Станции юных техников и предприятия «Саранькоммунсервис». В ходе обсуждения были рассмотрены социальные гарантии, защита прав педагогических работников, вопросы достойных условий труда и ответственности органов власти перед населением. Отдельное внимание уделено расширению участия граждан в управлении государством и закреплению принципа справедливого распределения национальных ресурсов. По итогам встреч Сергей Ершов подчеркнул, что обсуждение проекта новой Конституции с коллективами предприятий и учреждений позволяет учитывать мнение людей, чья ежедневная работа обеспечивает развитие экономики и социальной сферы. Депутаты Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов обсудили проект новой Конституции с заводчанами ВКО, посетив завод по производству тепловыделяющих сборок ТОО «Ульба-ТВС» – дочернее предприятие АО «УМЗ». В ходе встречи сенаторы подробно ознакомили коллектив предприятия с ключевыми нововведениями проекта Основного закона. Было подчеркнуто, что четкое закрепление понятий образования, науки и инноваций в Конституции является стратегическим фактором укрепления конкурентоспособности страны и обеспечения устойчивого развития экономики Казахстана. Особое внимание уделялось вопросам трудового права и безопасности на рабочем месте. Впервые в истории страны предложено конституционно закрепить права работников, гарантируя защиту условий труда и безопасность на производстве, что создает прочную основу для социального благополучия граждан. Также парламентарии совместно с коллективом «Ульба-ТВС» обсудили положения проекта новой Конституции, в том числе вопросы формирования однопалатного Парламента, роли Халық кеңесі и расширения возможностей прямого взаимодействия общества с законодателями. Сенаторы подчеркнули, что обновленная структура направлена на повышение оперативности законотворческого процесса, усиление персональной ответственности депутатов и укрепление связи представительных органов с гражданами. Кроме того, сенаторы встретились с представителями медицинского сообщества Восточно-Казахстанской области на базе многопрофильного центра онкологии и хирургии. В ходе обсуждения рассмотрены вопросы развития системы здравоохранения региона, кадрового обеспечения медицинских организаций и модернизации инфраструктуры. Вместе с тем сенаторы приняли участие в круглом столе в Центре социального диалога при Национальной конфедерации работодателей РК «Paryz», где рассмотрели положения проекта новой Конституции и ответили на вопросы участников. В завершение встреч сенаторы подчеркнули значимость участия граждан в предстоящем референдуме по принятию новой Конституции, отметив, что активная позиция каждого является вкладом в формирование справедливого и устойчивого государства. #Сенат #реформы #конституция #референдум #Дархан Кыдырали