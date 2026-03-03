Так, депутат Сената Парламента РК Дархан Кыдырали принял участие в работе круглого стола «Конституцион­ные реформы в контексте принципа «Закон и порядок», организованного Генеральной прокуратурой РК.

Открывая работу заседания, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что конституционные преобразования создают прочную правовую основу для последовательной реализации принципа «Закон и порядок» и направлены на укрепление верховенства закона и институциональной ответственности.

Дархан Кыдырали в своем выступлении подчеркнул, что новая Конституция является историческим этапом в политическом развитии страны, закладывая основу для обновления государственной системы.

– Коренным образом обновленную Конституцию можно назвать отражением общественного консенсуса на пути построения Справедливого Казахстана. Эта «перезагрузка», меняющая политическую архитектуру страны, укрепит нашу независимость, – отметил сенатор.

По его словам, конституционные реформы ориентированы на укрепление доверия между государством и обществом, обеспечение сбалансированности ветвей власти и последовательное усиление принципа верховенства закона. Особо подчеркнуто стратегическое значение преобразований для формирования долгосрочной институциональной устойчивости и повышения эффективности правоприменительной практики.

В рамках круглого стола участники рассмотрели практические механизмы реализации конституционных норм, вопросы совершенствования правоохранительной системы и повышения правовой культуры в обществе.

В Костанайской области сенатор Бибигуль Аккужина провела ряд информационно-разъяснительных встреч с трудовыми коллективами.

В городе Рудном сенатор встретилась с коллективом компании Allur – предприятия, специализирующегося на производстве и продаже автомобилей. В ходе диалога она подробно остановилась на ключевых положениях проекта новой Конституции, подчеркнув, что предлагаемые изменения направлены на формирование обновленной институциональной модели государства, основанной на принципах справедливости, законности и ответственности власти перед народом.

– Конституция – это фундамент государства. Предлагаемые изменения направлены на укрепление принципов справедливости, усиление ответственности государственных институтов и расширение участия граждан в принятии решений, – отметила Бибигуль Аккужина.

Также состоялись встречи с коллективом общественного объединения «Үміт-Надежда», студентами и преподавателями Рудненского социально-гуманитарного колледжа. В центре внимания – защита прав граждан, укреп­ление социальных гарантий, развитие институтов гражданского общества и повышение роли молодежи в общественно-политической жизни страны.

В городе Тобыле встречи прошли в Доме детского творчества Костанайского района, а в областном центре – в Костанайском высшем колледже автомобильного транспорта. Сенатор подробно разъяснила нормы, направленные на укрепление принципа «Закон и порядок», обеспечение межэтнического согласия, сохранение светского характера государства и поддержку национальной культуры.

В Атырауской области обсудили проект новой Конституции с педагогами и жителями сельских округов. Депутаты Сената Парламента РК Алибек Наутиев и Сагындык Лукпанов провели встречи с представителями сферы образования и жителями сельских населенных пунктов.

В поселке Доссор Макатского района Алибек Наутиев встретился с работниками образовательной сферы. В ходе диалога были подробно разъяснены положения проекта Конституции, направленные на укрепление принципов правопорядка, усиление защиты прав и свобод граждан и обеспечение устойчивого развития государства. Особое внимание было уделено вопросам развития системы образования, включая инклюзивное обучение, условия труда педагогов и их социальную защищенность.

– Проект новой Конституции закреп­ляет приоритет социальной направленности государства. Развитие образования, поддержка инклюзивных программ и защита прав работников социальной сферы являются важнейшими условиями формирования справедливого и устойчивого общества, – отметил Алибек Наутиев.

В ходе встречи также были подняты практические вопросы, уровень заработной платы технического персонала и механизмы финансирования образовательных учреждений. По всем обращениям даны разъяснения в рамках действующего законодательства.

Отдельная встреча состоялась в Индерском районе с жителями села Коптогай и коллективом средней школы им. Б. Нысанбаева. В центре обсуждения находились принципы единства и согласия, защита прав и свобод граждан, вопросы экологии, развития науки и инноваций, а также сохранение суверенитета и территориальной целостности страны.

– Новая Конституция охватывает ключевые направления развития от защиты прав человека в цифровой среде до укрепления института семьи и поддержки человеческого капитала. Это основа для дальнейшего устойчивого развития государства, – подчеркнул Сагындык Лукпанов.

По итогам встреч участники подчерк­нули значимость предстоящего респуб­ликанского референдума и необходимость осознанного участия граждан в определении будущего страны.

Серию встреч в Карагандинской облас­ти, посвященных предстоящему респуб­ликанскому референдуму и проекту новой Конституции, провел сенатор Сергей Ершов. Он посетил производственные площадки ТОО «ТЭМПО­

Казахстан», ТОО «QazTehna» и ТОО «Silk Road Electronics», где вместе с металлургами, машиностроителями и специалистами электронной отрасли обсудил ключевые положения проекта нового Основного закона.

В центре внимания – формирование обновленной институциональной модели государства, развитие однопалатного Парламента – Курултая, усиление баланса и взаимодействия ветвей власти, расширение механизмов защиты прав и свобод граждан.

– Конституционная реформа – это не просто юридическая корректировка, а новый общественный договор, определяющий контуры Справедливого Казахстана. Здесь, на производстве, мы видим людей, которые своим трудом создают будущее страны. Наша задача – обеспечить, чтобы каждый гражданин чувствовал свою сопричастность к преобразованиям. Обновленная Конституция должна стать прочной правовой основой стабильности и защиты человека труда, – отметил Сергей Ершов.

Также сенатор встретился с коллективами Станции юных техников и предприятия «Саранькоммунсервис». В ходе обсуждения были рассмотрены социальные гарантии, защита прав педагогических работников, вопросы достойных условий труда и ответственности органов власти перед населением. Отдельное внимание уделено расширению участия граждан в управлении государством и закреплению принципа справедливого распределения национальных ресурсов.

По итогам встреч Сергей Ершов подчеркнул, что обсуждение проекта новой Конституции с коллективами предприятий и учреждений позволяет учитывать мнение людей, чья ежедневная работа обеспечивает развитие экономики и социальной сферы.

Депутаты Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов обсудили проект новой Конс­титуции с заводчанами ВКО, посетив завод по производству тепловыделяющих сборок ТОО «Ульба-ТВС» – дочернее предприятие АО «УМЗ».

В ходе встречи сенаторы подробно ознакомили коллектив предприятия с ключевыми нововведениями проекта Основного закона. Было подчеркнуто, что четкое закрепление понятий образования, науки и инноваций в Конс­титуции является стратегическим фактором укрепления конкурентоспособности страны и обеспечения устойчивого развития экономики Казахстана. Особое внимание уделялось вопросам трудового права и безопасности на рабочем месте. Впервые в истории страны предложено конституционно закрепить права работников, гарантируя защиту условий труда и безопасность на произ­водстве, что создает прочную основу для со­циального благополучия граждан.

Также парламентарии совместно с коллективом «Ульба-ТВС» обсудили положения проекта новой Конституции, в том числе вопросы формирования однопалатного Парламента, роли Халық кеңесі и расширения возможностей прямого взаимодействия общества с законодателями. Сенаторы подчеркнули, что обновленная структура направлена на повышение оперативности законо­творческого процесса, усиление персональной ответственности депутатов и укрепление связи представительных органов с гражданами.

Кроме того, сенаторы встретились с представителями медицинского сообщества Восточно-Казахстанской области на базе многопрофильного центра онкологии и хирургии. В ходе обсуждения рассмотрены вопросы развития системы здравоохранения региона, кадрового обеспечения медицинских организаций и модернизации инфраструктуры.

Вместе с тем сенаторы приняли участие в круглом столе в Центре социального диалога при Национальной конфедерации работодателей РК «Paryz», где рассмотрели положения проекта новой Конституции и ответили на вопросы участников. В завершение встреч сенаторы подчеркнули значимость участия граждан в предстоящем референдуме по принятию новой Конституции, отметив, что активная позиция каждого является вкладом в формирование справедливого и устойчивого государства.