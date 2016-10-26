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Михаил ТЁ, Жамбылская область

«Арайлым» – так ласково назвали его в ТОО «Компания-Марк», начавшем возведение корпуса в прошлом году. Реализация проекта обошлась в 340 млн тенге. В современном трехэтажном здании предусмот­рено все необходимое для воспитания и обучения малышей. Убедиться в его достаточном оснащении и комфортных условиях родители смогли лично во время экскурсии, которая состоялась сразу после церемонии открытия. Они посетили музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты, медицинские и административные кабинеты, а также уличную площадку.

Для местного ТОО «Компания-Марк» это уже третий по счету детсад, открытый в Шу. Глава региона Карим Кокрекбаев, принявший участие в торжественной церемонии, отметил, что сегодня государственная политика направлена на то, чтобы дошкольное образование было отдано в негосударственный сектор, и открытие очередного частного детского сада – еще один из примеров успешной реализации бизнеса на основе ГЧП. 

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