Результаты конкурсов по госзакупкам на 8 млрд тенге отменили в Караганде

По акту специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области отменены результаты 16 конкурсов на сумму свыше 8,3 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz
По информации прокуратуры Карагандинской области, основанием для отмены стали факты увеличения сроков исполнения договоров заказчиками, которые ограничивали участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости.
— К примеру, акимат района имени А.Бокейхан города Караганды на трехгодичный период объявил конкурс по санитарной подрезке деревьев на сумму 136 млн тенге. Это противоречит правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания, где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договоров более года. Все нарушения были приведены в соответствие с действующим законодательством, — проинформировали в надзорном органе.
В прокуратуре добавили, что данная работа продолжается и находится на особом контроле прокуроров.