Результаты конкурсов по госзакупкам на 8 млрд тенге отменили в Караганде

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По информации прокуратуры Карагандинской области, основанием для отмены стали факты увеличения сроков исполнения договоров заказчиками, которые ограничивали участие потенциальных поставщиков по признакам показателя финансовой устойчивости.

— К примеру, акимат района имени А.Бокейхан города Караганды на трехгодичный период объявил конкурс по санитарной подрезке деревьев на сумму 136 млн тенге. Это противоречит правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания, где предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для заключения договоров более года. Все нарушения были приведены в соответствие с действующим законодательством, — проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что данная работа продолжается и находится на особом контроле прокуроров.