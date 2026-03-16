Результаты подчеркивают активное вовлечение народа в формирование конституционного будущего страны – наблюдатели ОИС

Референдум
114
Дана Аменова
специальный корреспондент

Международные эксперты продолжают подводить итоги народного голосования 

Фото: СЦК

На пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям директор по делам Азии Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества Имран Садихов поделился некоторыми результатами наблюдения, сообщает Kazpravda.kz

«Предварительные результаты референдума отражают широкое участие граждан, подчеркивая активное вовлечение народа Казахстана в формирование конституционного будущего своей страны. Генеральный секретариат высоко оценивает мирное и упорядоченное проведение референдума и выражает признательность властям Казахстана за содействие работе международных наблюдателей.
Генеральный секретариат поздравляет руководство и народ Казахстана с успешным проведением этого важного национального события. Подтверждается, что Казахстан остается ценным и активным членом Организации исламского сотрудничества и вновь выражается поддержка усилиям, направленным на укрепление конституционных институтов, содействие стабильности и продвижение устойчивого развития в стране», - сказал спикер.
#наблюдатели #ОИС #конституция #референдум

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]