Риск половодья минимален
По предварительной оценке РГП «Казгидромет», в четырех областях Казахстана – Атырауской, Мангистауской, Кызылординской и Жамбылской – риск весеннего половодья минимален. При этом мониторинг рек и водохранилищ усилен, прогнозы будут регулярно уточняться по мере таяния снега и изменения погодных условий, уточняют специалисты. Продолжаются и работы по очистке и углублению русел рек. В общей сложности санация охватывает около 110 км водных артерий в шести регионах страны, включая Атыраускую область.