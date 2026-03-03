Риск половодья минимален

Паводки
1
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

По предварительной оценке РГП «Казгидромет», в четырех областях Казахстана – Атырау­ской, Мангис­тауской, Кызылординской и Жамбылской – риск весеннего половодья минимален. При этом мониторинг рек и водохра­нилищ усилен, прогнозы будут регулярно уточняться по мере таяния снега и изменения погодных условий, уточняют специалисты. Продолжаются и работы по очистке и углублению русел рек. В общей сложности санация охва­тывает около 110 км водных артерий в шести регионах страны, включая Атырау­скую область.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках республиканского учения «Көктем-2026» в регионе проходит масштабная проверка на готовность к чрезвычайным ситуациям. Прак­тический этап учений состоялся в Жылыойском районе. В 2024 году этот район пострадал наиболее сильно, почти половина города Кульсары оказалась под водой.

Во время учений спасатели совмест­но с другими оперативными службами отрабатывали взаимодействие по эвакуации людей, укреплению защитных сооружений, проведению аварийных работ. Как рассказал аким Жылыойского райо­на Жумабек­ Каражанов,­ как и в прошлом году, внимание властей приковано к ситуации вдоль реки Жем. На шести постах организовано­ круглосуточное дежурство,­ определены уязвимые участки дамб и даны конкретные задания по их укреплению. Все ответственные службы приведены в полную готовность, ситуация находится под постоянным контролем.

Что касается областного цент­ра, то здесь опасность подтопления обусловлена уровнем воды в реке Жайык, который, в свою очередь, зависит от наполнения реки сбросами с водохранилищ соседней России. В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК уверяют, что ситуация под контролем.

– По информации российской стороны, в паводковый период сброс с Ириклинского водохранилища планируется не более 200 кубометров в секунду. Это означает, что по реке Жайык угроза­ большой воды отсутствует. В то же время отмечаем, что наполняемость водохранилищ по западным регионам в среднем составляет 48 процентов. То есть пока сброс воды из России незначительный, но и в случае его увеличения есть куда воду принять и беспокоиться не о чем, – пояснили в министерстве.

#регионы #подготовка #паводки

