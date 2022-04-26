Риска недополучить воду от Кыргызстана не видим – глава Минэкологии РК о заявлениях о "водной блокаде"

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заявил, что на сегодня риска недополучения воды со стороны Кыргызстана нет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Да, мы зависим от кыргызской стороны, зависим от воды, именно от наполнения Токтогульского водохранилища (это на территории Кыргызстана) и нашего водохранилища Шардара. У нас есть договоренности по тем лимитам, которые они должны нам скидывать. На сегодня никакой опасности или риска того, что Кыргызстан нам не даст воду, мы пока не видим», – отметил Сериккали Брекешев.

Министр напомнил, что 20 апреля в Таразе прошла очередная встреча по водохозяйственным объектам на реках Шу и Талас.

«Это те реки, от которых зависит водоснабжение в Жамбылской области. Там тоже наши специалисты встречались с кыргызскими коллегами, есть определенные договоренности. Поэтому на сегодня риска того, что недополучим от кыргызской стороны положенных объемов воды мы пока не усматриваем», – резюмировал глава Минэкологии.

В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что у Казахстана и Кыргызстана «как таковых проблемных вопросов нет».

«Там не претензии. Там ряд китайских товаров переходит через кыргызскую и казахстанскую границы. Мы говорим, чтобы эти товары переходили законным путем, то есть чтобы за эти товары с кыргызской стороны изымались налог на добавленную стоимость и импортные пошлины. Если они законным образом не изымались, мы вместе с кыргызскими коллегами сами организовывали экспортно-импортный контроль на границе. Да, такие факты были. Если мы обнаруживали, КГД осуществлял проверки. Из-за проверок, естественно, возникают очереди. Я не знаю (почему, если официальный Кыргызстан не против наших нововведений и проверок, депутаты угрожают перекрыть воду - прим. ред.). Президент Кыргызстана прокомментировал, что у нас с Казахстаном проблем нет. Все водные отношения зарегулированы через международные соглашения», – резюмировал глава Минфина.