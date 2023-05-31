Казахстан "помолодел": дети в стране составляют более трети населения

Детьми в Казахстане считаются все жители младше 18 лет.

Фото: Kazpravda.kz

Ко Дню защиты детей аналитики Energyprom.kz опубликовали новые данные, отметив, что к началу года в Казахстане численность детей превысила 6,7 млн , а это более 34% населения страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам экспертов, беби-бум, вызванный пандемией во всём мире и не миновавший Казахстан, привёл к тому, что республика заметно «помолодела»: так, к началу этого года в стране проживало уже 6,74 млн детей.

Авторы отчёта напоминают, что согласно Конвенции ООН о правах ребёнка, детьми в Казахстане считаются все жители младше 18 лет.

Так, доля юных казахстанцев в общей численности населения составила уже 34,1%, против 30,1% десятилетием ранее и всего 29,7% в 2010 году.

В региональном разрезе доля детей в общей численности населения варьируется от 43,3% в Туркестанской области до 24% в Северо-Казахстанской.

О том, как казахстанские дети проведут летний досуг, рассказали на заседании Правительства.