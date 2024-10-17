Робот-хирург провел операцию по эндопротезированию суставов в Астане

В стенах Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова выполнили операцию по эндопротезированию суставов с помощью ортопедической хирургической роботизированной системы CUVIS-joint CJ150, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Роботизированная хирургия при операциях дает ряд неоспоримых преимуществ. Это, прежде всего, субмиллиметровая точность, что минимизирует риск осложнений и ускоряет восстановление.

Второй плюс - это минимальная инвазивность, что сокращает кровопотерю и болевые ощущения. Что немаловажно, робот при операции учитывает индивидуальные анатомические особенности каждого пациента. И в результате применения такой методики происходит быстрая реабилитация после травмы, пациент быстрее возвращается к активной жизни.

«К тому же, робот-хирург обеспечивают точное позиционирование импланта, что само по себе в дальнейшем снижает риск развития осложнений, таких как расшатывание протеза или переломы», - рассказали в министерстве.

Если говорить о системе CUVIS-joint CJ150 – это результат последних достижений в области робототехники и медицины. Система сочетает в себе интуитивно понятный интерфейс, высокую точность и надежность, что делает ее незаменимым инструментом для современного хирурга-ортопеда.

Известный индийскмй хирург-ортопед Суджой Кумар Бхаттачарджи.провел мастер-класс в Национальном центре травматологии.