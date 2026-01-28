Новая технология позволяет полицейским видеть происходящее «глазами» робота в реальном времени

Фото: скриншот видео t.me/POLICE_of_KZ

В Астане в общественных местах применяется роботизированный патрульный комплекс, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД РК, робот-собака задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах столицы.

Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с Центром оперативного управления полиции. Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования.

Внедрение современных цифровых решений осуществляется в рамках поручений Главы государства и поэтапной цифровой трансформации органов внутренних дел, добавили в МВД.