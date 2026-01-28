Робот-собака патрулирует ТРЦ Астаны

Столица,Технологии
129
Дана Аменова
специальный корреспондент

Новая технология позволяет полицейским видеть происходящее «глазами» робота в реальном времени

Фото: скриншот видео t.me/POLICE_of_KZ

В Астане в общественных местах применяется роботизированный патрульный комплекс, сообщает Kazpravda.kz 

По информации МВД РК, робот-собака задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах столицы.

Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с Центром оперативного управления полиции. Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования.

Внедрение современных цифровых решений осуществляется в рамках поручений Главы государства и поэтапной цифровой трансформации органов внутренних дел, добавили в МВД.

 

#полиция #собака #робот #ТРЦ #патруль

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Сюрприз для гвардейца
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Нелегальные «подарки»
Малыш получил шанс на жизнь
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Долгострои экологии вредны
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Пространство открытого и ответственного диалога
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Определился состав на Олимпиаду
Театр нового формата
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Microsoft не удалось решить проблему Windows 11
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили му…
Более 500 сел подключили к спутниковому интернету в Казахст…
Астанчан приглашают принять участие в массовых лыжных гонках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]