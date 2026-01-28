Робот-собака патрулирует ТРЦ Астаны
Новая технология позволяет полицейским видеть происходящее «глазами» робота в реальном времени
В Астане в общественных местах применяется роботизированный патрульный комплекс, сообщает Kazpravda.kz
По информации МВД РК, робот-собака задействован на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торговых центрах столицы.
Видеонаблюдение в режиме реального времени интегрировано с Центром оперативного управления полиции. Технология используется для мониторинга обстановки, профилактики правонарушений и оперативного реагирования.
Внедрение современных цифровых решений осуществляется в рамках поручений Главы государства и поэтапной цифровой трансформации органов внутренних дел, добавили в МВД.