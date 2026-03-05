В Алматы на сцене Дворец спорта имени Балуана Шолака прошел масштабный молодежный концерт «Jas Stars», организованный в рамках Года искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz

Яркое музыкальное событие собрало более 5000 зрителей и стало площадкой, где современные технологии, творчество и гражданская активность объединили молодежь города.

Участниками концерта стали представители молодежных организаций, активисты, волонтеры и жители Алматы. В ходе мероприятия спикеры подчеркнули важность участия граждан в общественной жизни страны и отметили, что предстоящий республиканский референдум 15 марта является важным событием для будущего государства.

Особое внимание зрителей привлекли необычные участники программы — робо-DJ Темірбек и алматинский барс Әділет. Они не только развлекали публику танцами и интерактивными выступлениями, но и активно общались со зрителями, создавая атмосферу единства и вовлеченности.

Робот Темірбек и барс Әділет призвали молодежь проявить гражданскую активность и поддержать новую Конституцию на предстоящем референдуме.