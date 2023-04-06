Робота-медсестру разработали школьники в Талдыкоргане

Робот ставит уколы и выдаёт лекарства в указанное время, а также контролирует норму потребления воды пациентом и проводит дезинфекцию палаты.

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Юным изобретателям из Назарбаев интеллектуальной школы в Талдыкоргане удалось создать робота Мed-Bot, который способен облегчить будни медиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Как сообщается, после осмотра пациента и назначения лечения врачом в дело вступает робот-медсестра. С помощью мобильного приложения он в указанное время ставит уколы и выдаёт лекарства. Также машина способна контролировать норму потребления воды пациентом и проводить дезинфекцию палаты. Все действия робот выполняет с помощью нейронной системы и цифрового сканера по распознаванию лиц.

Сейчас школьники продолжают совершенствовать свою авторскую разработку.

"У нас есть ячейки для передачи предметов больным, которые находятся на карантине. То есть, если человек тяжело болен инфекционным заболеванием, ему можно передать какую-либо еду через специальные ячейки. Этот робот был представлен в Германии на Международной олимпиаде WRO-2022 в Дортуменде и на республиканских олимпиадах", - рассказал ученик НИШ Талдыкоргана Виктор Кахно.

"Несмотря на то, что медицина в последнее время быстро развивается, есть проблемные вопросы. Одна из них – нехватка медицинских кадров. Нам удалось узнать, что в Казахстане на 10 тысяч пациентов приходится всего лишь 39 медицинских сестер. Поэтому мы создали такого робота-медика", - отметила ученица НИШ Талдыкоргана Еркежан Умбетбаева.