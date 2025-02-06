Роботы и дроны: министр обороны высоко оценил разработки студентов Astana IT University

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В рамках реформирования программы подготовки военных кафедр министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил один из ведущих технических вузов страны Astana IT University

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Глава оборонного ведомства ознакомился с новыми подходами и возможностями в обучении военно-обученного резерва. Он обратил внимание на оснащение и качество подготовки студентов.

– Военная кафедра не должна восприниматься как формальность для получения военного билета. Мы должны изменить это восприятие и создать на базе кафедр центры подготовки, где будущие сержанты и офицеры запаса смогут получить реальные знания и навыки, востребованные в Вооруженных силах, – подчеркнул министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Он также отметил, что модернизация программ военных кафедр продиктована потребностью подготовки к новым видам угроз и необходимостью обеспечения надежного и профессионально подготовленного резерва.

Министру обороны продемонстрировали технические разработки студентов в сфере роботехники и беспилотных летательных аппаратов.

Во время презентации UAV центра Astana IT University он отметил высокую вовлеченность молодежи в новые, современные виды киберспорта, к которым относятся пилотирование на симуляторах, и FPV-дронрейсинг. Руководитель ведомства одобрил участие студентов в научных проектах по созданию собственных беспилотников и разработке программного обеспечения.

Генерал-полковник Р. Жаксылыков подчеркнул, что для военной сферы интерес представляют комплексные исследования в области релейной защиты, безопасной передачи данных и анализа геопространственной информации, проводимые в университете. 

В завершение встречи генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил ряд задач, в том числе по подготовке младших специалистов для казахстанской армии. Он поручил скорректировать учебные программы и приступить к их подготовке по требованиям, предъявляемым Вооруженными силами.

В настоящее время на базе военной кафедры Astana IT University осуществляется подготовка 524 студентов по программам офицеров и сержантов запаса по специальностям кибербезопасность, геоинформационные системы, топографические работы, организация автоматизации управления войсками противовоздушной обороны и многим другим.

#Казахстан #Астана #университет #МО

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