Родителей детей с инвалидностью освободят от отработки грантов

Депутаты предложили важные изменения, которые облегчат жизнь родителям детей с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутатскими поправками по вопросам культуры и образования предлагаются меры по поддержке выпускников вузов:

– от обязательной отработки государственного гранта на обучение предлагается освободить выпускников вузов, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребёнка с инвалидностью либо осуществлявших уход за лицом с инвалидностью I группы;

– предоставлять отсрочку по отработке на период обучения поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.

Также, для повышения качества образования, законопроектом вводятся нормы о ранжировании организаций высшего и послевузовского образования. Государственная поддержка организациям образования будет оказываться в зависимости от их уровня и качества оказываемых услуг.