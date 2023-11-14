Родиться в городе, чтобы жить в деревне

Рожать сельские жительницы зачастую вынуждены в областном центре, так якобы надежнее...

На вопрос, почему беременных женщин возят рожать в Петропавловск, вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник ответил следующее:

– Раньше мы стремились подтянуть в село высококвалифицированных врачей, то есть к месту жизни населения. Но сегодня иная тенденция практически во всем мире, в том числе и в системе здравоохранения нашей страны. Основная концентрация ведущих специалис­тов и дорогостоящего медицинского оборудования, как правило, в областных центрах, в том числе в вашем городе. Поэтому тяжелых больных, беременных женщин с угрозами рисковых родов, со сложными сопутствующими патологиями мы стараемся привезти сюда. Я посещал ваш перинатальный центр. Уровень квалификации врачей и оснащения в нем очень высокий. Раньше были проблемы с транспортом. Сегодня они решаются.

Вторая причина – количество родов. Оно у вас небольшое: 5 000 в год. Разделите на 365 дней – получается немного! В районе 50–60 родов за год. И представьте, что мы берем высококлассного акушера-гинеколога и привозим его в район, чтобы он принял 50 родов, причем в 48 случаях требуется простая акушерка, и лишь дважды могут потребоваться высококлассные анестезиологи, операционная сестра, ассистент. В общем, сегодня проще решить вопрос с медицинским транспортом. Для этого есть санитарная авиация. На нее выделяются средства. Роды, как правило, имеют определенные сроки, поэтому беременных женщин мы всегда можем успеть своевременно вывезти в областной центр.

Между тем в селах Северо-Казахстанской области запланировано строительство 46 объектов первичной медико-санитарной помощи. Например, в селах Прибрежное и Якорь Кызылжарского района строятся новые врачебные амбулатории, в которых будут кабинеты врача, стоматолога, лаборатория, дневной стационар и, конечно, процедурный кабинет.

С 2021 года по поручению Президента РК запущена специальная программа «Аңсаған сәби», которая предусматривает ежегодное выделение 7 000 квот на ЭКО до 2026 года. В рамках данной программы в 2022 году в Северо-Казахстанской области было выделено 190 квот, у 46 женщин наступила беременность.