Родственник арестованного Кайрата Боранбаева дал взятку сотрудникам АФМ

Подразделение собственной безопасности проводит досудебное расследование.
Сотрудники Департамента собственной безопасности Агентства РК по финансовому мониторингу выявили факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства, сообщает Kazpravda.kz.
"Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений", - проинформировали в АФМ.
По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В настоящее время подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
Также сообщалось, что Мурат Боранбаев был объявлен в розыск.