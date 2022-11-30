Родственник арестованного Кайрата Боранбаева дал взятку сотрудникам АФМ

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Сотрудники Департамента собственной безопасности Агентства РК по финансовому мониторингу выявили факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками Агентства, сообщает Kazpravda.kz.

"Изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений", - проинформировали в АФМ.

По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Также сообщалось, что Мурат Боранбаев был объявлен в розыск.