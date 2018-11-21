​Роль культуры в духовной модернизации

В ходе встречи Глава государства отметил важность оказания постоянной поддерж­ки развитию сферы культуры и искусства в контексте реализации программы «Рухани жаңғыру».

– Я был хорошо знаком с Вашим отцом на протяжении долгих лет. Оркестр «Отырар сазы», имеющий звание академического, носит его имя. В свое время оркестр состоял из 6 музыкантов, сейчас в нем заняты 66 музыкантов, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул роль фольклорно-этнографического оркестра в выполнении задач, обозначенных в программе духовной модернизации.

– Вы побывали с гастролями во Франции, выступили в Астане. Вы демонстрируете наши народные инструменты всему миру. В целях популяризации народного искусства также утвержден Национальный день домбры, в первом праздновании которого участвовали более 1 000 домбристов. Вся эта деятельность соответствует направлениям программы «Рухани жаңғыру». Вы продолжаете дело нашего великого композитора Нургисы Тлендиева, и я благодарен Вам за это, – сказал Глава государства.

В свою очередь Динзухра Тлендиева поблагодарила Президента за большое внимание к сфере отечественного искусства и выразила поддержку осуществляе­мым в стране программам развития, сообщила пресс-служба Президента РК.