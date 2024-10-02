Роль женщин в решении вопросов мира и безопасности должна быть усилена

Вопросы, касающиеся реализации Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и мер, принимаемых Казахстаном на национальном и региональном уровнях в рамках обязательств по повестке «Женщины, мир и безопасность», обсудили в Астане.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участие во встрече приняли представители министерств иностранных дел, культуры и информации, внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуа­циям, а также международных организаций и дипломатического корпуса.

Расширение прав и возможностей женщин, в том числе в вопросах миротворчества и миростроительства, – тема, которой Казахстан уделяет самое пристальное внимание и которая занимает важное место в политике и реформах, проводимых Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Как отметил директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Дидар Теменов, открывая обсуждение, Казахстан активно работает над выполнением своих обязательств в рамках Резолюции 1325, актуализирован Национальный план действий, который направлен на равноправное и всестороннее участие женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, на предупреждение насилия против женщин, повышение осведомленности и усиление взаимодействия с гражданским обществом.

– Новизной нашего плана являются подготовка военных советниц по гендерным вопросам и защите гражданских лиц на базе Центра миротворческой подготовки КАЗЦЕНТ, продвижение женщин на руководящие посты в системах министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Генпрокуратуры, а также гендерно-чувствительный подход к профессиональному развитию в сфере безопасности и обороны. Мы также нацелены на привлечение дипломатического персонала из числа женщин к международным переговорам и создание переговорной группы с их участием в международных мероприятиях, – проинформировал Дидар Теменов.

Он подчеркнул, что гендерное равенство является одним из ключевых приоритетов масштабных политических и демократических реформ, направленных на построение «Справедливого Казахстана».

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин отметил, что Казахстан активно продвигает вопрос расширения участия женщин в миротворческих процессах.

– Роль женщин не может быть переоценена в вопросах достижения мира, – отметил заместитель главы МИД.

Отдельно Акан Рахметуллин сделал акцент на том, что в нашей стране созданы все условия для обеспечения высокой представленности женщин в Парламенте. По его словам, это имеет большое значение, поскольку именно на данном уровне решаются вопросы законодательного обеспечения государственных политик и решений.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов отметил, что в Казахстане права и свободы человека являются высшей ценностью, и политика Президента Касым-Жомарта Токаева в этом направлении охватывает все аспекты, в том числе расширение прав и возможностей женщин и девочек, достижение гендерного равенства.

В Казахстане функционирует уникальный институт – Национальная комиссия по вопросам женщин и семейно-демографической политике. Принимаются последовательные шаги по обеспечению максимальной поддержки экономических и политических позиций женщин в обществе. Введена обязательная 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в избирательных партийных списках и при распределении депутатских мандатов.

Повышается доля женщин в руководстве компаний с гос­участием. Отменен список запрещенных для женщин профессий. В 2023 году принят План действий в области прав человека и верховенства закона, одно из основных направлений которого – обеспечение гендерного равенства, ликвидация дискриминации в отношении женщин.

В 2024 году приняты законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей (в частности, криминализировано семейно-бытовое насилие). Во всех местных исполнительных органах введена должность внештатного советника по гендерным вопросам.

– В текущем году актуализирован Национальный план дейст­вий в рамках повестки «Женщины, мир и безопас­ность». Он был принят еще в 2021 году и является важным сигналом готовности Казах­стана работать по продвижению прав женщин на мировой арене и в Центральной Азии в контексте последних событий и региональных конфликтов, – проинформировал Евгений Кочетов, обратив внимание, что перечень мероприятий в обновленном плане увеличен в два раза.

Мероприятия в рамках данного плана и других осуществляются при поддержке структуры ООН-Женщины, ОБСЕ, офиса ПРООН, Национального цент­ра по правам человека и Нацкомиссии по делам женщин.

Советник по вопросам повестки «Женщины, мир и безопас­ность» регионального офиса ООН-Женщины для стран Европы и ЦА Наргиз Азизова, присоединившаяся к обсуждению онлайн, высоко оценила роль Казахстана в региональных и глобальных процессах, связанных с миротворчеством и устойчивым развитием. Она подчеркнула, что это необходимо учитывать, когда речь идет о возможностях и действиях нашей страны в рамках повестки Резолюции 1325. Также для продвижения данной повестки стоит обратить внимание на различные организации и объединения, в которых Казахстан играет важную роль. Это ШОС, СВМДА, ОДКБ, Фонд спасения Арала и другие.

– Сегодняшний контекст безопасности имеет, конечно же, женское лицо, – подчеркнула Наргиз Азизова. – Женщины являются теми, кто больше всего страдает, и они во многом несут самое тяжелое бремя в периоды конфликтов... В следующем году Резолюции 1325 исполняется 25 лет. Важно, чтобы эта повестка была имплементирована с учетом новых рисков. Когда мы говорим о повестке «Женщины, мир и безопасность», то обязательно говорим об изменении климата, экологической деградации, о водной дипломатии, многих других темах, а также о необходимости вовлечения женщин в решение соответствующих вопросов.

Говоря о продвижении повестки «Женщины, мир и безопас­ность» в Центральной Азии, спикер подчеркнула, что она неразрывно связана с аналогичной повесткой по молодежи.

В свою очередь глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт подчеркнул, что Резолюция 1325 подчеркивает жизненно важную роль, которую женщины могут и должны играть в учреждениях сектора безопасности и в качестве лиц, принимающих решения в облас­ти предотвращения конфликтов, в урегулировании кризисов, в мирных переговорах и постконфликтном примирении.

– Резолюция 1325 не позволяет относиться к женщинам однобоко, рассматривая их только как жертв или участников с огра­ниченными ролями, определяемыми их полом. Когда женщины участвуют в политике на всех уровнях, система становится более гибкой, – отметил он. – Мы приветствуем принятие Плана действий в области прав человека и верховенства закона от 2023 года, который направлен на расширение прав и возможностей женщин, в том числе в госструктурах и правоохранительных органах, что приведет к улучшению представленности. Наш офис продолжит оказывать поддержку в этой области.

Представители дипломатического корпуса высоко оценили работу Казахстана в продвижении повестки «Женщины, мир и безопасность» и обеспечении гендерного равенства.