Обсуждены вопросы реализации масштабного инвестиционного проекта HYRASIA ONE по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области

Фото: пресс-служба правительства

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с генеральным директором SVEVIND Group Вольфгангом Кроппом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Обсуждены вопросы реализации масштабного инвестиционного проекта HYRASIA ONE по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области, а также перспективы расширения сотрудничества в сфере устойчивой энергетики.

Роман Скляр отметил, что Казахстан придает особое значение укреплению сотрудничества с немецким бизнесом в сфере устойчивой энергетики и Правительство продолжит оказывать всестороннюю поддержку для успешной реализации проекта.

В свою очередь, Вольфганг Кропп подтвердил приверженность реализации стратегического проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области и выразил благодарность за содействие со стороны Правительства.

Стороны подчеркнули, что проект HYRASIA ONE является флагманским примером взаимодействия с немецким бизнесом в сфере устойчивой энергетики и способен обеспечить декарбонизацию промышленности, транспорта и энергетики.

В ходе встречи также состоялось подписание дополнительного соглашения к Соглашению об инвестициях.