После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки

Футбол
153
Айман Аманжолова
корреспондент

В клубе готовят пакет срочных мер, направленных на стабилизацию ситуации в команде из Эр-Рияда

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил гарантии от руководства клуба, что управленческий кризис будет устранён, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По информации Arriyadiyah, в клубе готовят пакет срочных мер, направленных на стабилизацию ситуации в команде из Эр-Рияда.

По данным источника, в ближайшее время "Аль-Наср" закроет задолженности перед сотрудниками, а также проведёт серьёзные кадровые перестановки в руководстве. В частности, не исключена отставка председателя совета директоров Абдуллы Аль-Маджеда.

Кроме того, клуб намерен вернуть управленческие полномочия Жозе Семеду и Симау Коутинью, отстранённых от принятия решений в декабре.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Роналду пропускал последние матчи команды в знак протеста против политики Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) в отношении ряда клубов страны.

#Аль-Наср #Роналду #бойкот

