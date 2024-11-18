Роналду пообещал взорвать интернет
52
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду уже несколько месяцев активно развивает свой YouTube-канал и накануне анонсировал выход нового видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
Имя его следующего гостя остается в секрете, но сам Роналду намекнул, что этот приглашенный даже популярнее его соведущего - Рио Фердинанда.
«Мы собираемся взорвать интернет», - заинтриговал Роналду в анонсе.
На канал звезды подписаны более 67 миллионов человек.
39-летний футболист выступает за "Аль-Наср", а его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.