Роналду пообещал взорвать интернет

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду уже несколько месяцев активно развивает свой YouTube-канал и накануне анонсировал выход нового видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: globallookpress.com

Имя его следующего гостя остается в секрете, но сам Роналду намекнул, что этот приглашенный даже популярнее его соведущего - Рио Фердинанда.

«Мы собираемся взорвать интернет», - заинтриговал Роналду в анонсе.

На канал звезды подписаны более 67 миллионов человек.

39-летний футболист выступает за "Аль-Наср", а его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.