Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду продолжает доказывать своё звёздный статус в футболе. Капитан саудовского клуба «Ан-Наср» стал обладателем трофея как лучший бомбардир Саудовской Аравии, имея на своём счету 25 забитых голов за сезон 2024-2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stavkiprognozy.ru

После недавней награды от Лиги Португалии футболист получил ещё один трофей, на этот раз от Саудовской Аравии. Игроку вручили престижную награду - «Золотую бутсу».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Саудовской профессиональной лиги, забив 25 голов. Ассоциация отметила это специальной наградой для капитана команды «Ан-Наср». Событие прошло перед матчем чемпионата против «Аль-Хулуда».

Капитан команды обогнал своего оппонента Эйвана Тоуни из «Аль-Ахли» всего на 2 очка. В списке претендентов также значились Карим Бензема из «Аль-Иттихад» и Абдерразак Хамдалла из «Аш-Шабаб», которые имеют на своём счету по 21 голу, и Хулиан Киньонес из «Аль-Кадисия», который забил за сезон 20 голов.