Применяемая повышенная налоговая ставка (30%) на доходы физических лиц (ИПН) к трудовым доходам граждан государств-членов ЕАЭС, действовавшая в Российской Федерации, – отменена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Налоговом кодексе РФ определены два вида базовых ставок ИПН: от 13% до 22% для физических лиц - налоговых резидентов и 30% для нерезидентов.

По данным ведомства, ранее граждане государств-членов ЕАЭС, работающие в России по найму, с первого дня работы облагались по ставке 13%. Однако в конце года ставка могла быть пересчитана по ставке 30%, если они не набирали 183 дня пребывания на территории РФ и не становились налоговыми резидентами.

Такая практика затрудняла ведение трудовой деятельности, приводила к переплатам и нарушала принцип равных условий, закреплённый в Договоре о ЕАЭС.

В июне текущего года Коллегия ЕЭК признала перерасчёт ИПН по повышенной ставке барьером и направила уведомление о необходимости его устранения российской стороне.

28 ноября в Российской Федерации принят Закон, который устанавливает для граждан стран ЕАЭС, работающих в России, ставки ИПН, аналогичные ставкам, по которым облагаются доходы граждан РФ. Теперь доходы граждан государств-членов ЕАЭС будут облагаться по шкале от 13% до 22%, без последующих перерасчётов по итогам года.

Новые положения вступят в силу с 2026 года.

Для сведения: в Республике Казахстан ставка ИПН для работников по найму составляет 10% и одинаково применяется к резидентам и нерезидентам, вне зависимости от срока их пребывания в стране.