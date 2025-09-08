Теперь подать документы для получения визы США можно только в стране гражданства или постоянного проживания. При этом гражданам России для этого придется ездить в Астану или Варшаву. Об этом 6 сентября сообщили на сайте Государственного департамента США, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

«Граждане стран, в которых правительство США не проводит обычные операции по выдаче неиммиграционных виз, должны подать заявление в назначенное посольство или консульство», — говорится в сообщении.

Ранее подать документы и пройти собеседование можно было в любой стране.

Для россиян, а также жителей еще 16 стран, включая Белоруссию и Украину, указаны конкретные пункты подачи заявлений. Так, жители Беларуси должны обращаться в Вильнюс или Варшаву, украинцы — в Краков или Варшаву, россияне — в Астану или Варшаву.

Граждане России, постоянно проживающие в других странах, могут подавать документы и в соответствующих дипломатических миссиях. При этом им необходимо будет подтвердить факт постоянного проживания.