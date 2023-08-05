Россиянина, обобравшего казахстанцев на 12 миллионов тенге, задержали в Уральске
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Дроппера-россиянина задержали киберполицейские в ЗКО, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
Дропперами называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт.
29 июля такого мошенника задержали сотрудники полиции ДП ЗКО совместно с коллегами из Кокшетау.
24-летний россиянин, которого искали за мошенничество на сумму в 12 млн тенге на территории Кокшетау, находился в Уральске.
Подозреваемый водворен в ИВС УП города Уральска. Проводятся следственные действия. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.