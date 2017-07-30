Российская туристка умерла во время отдыха в Турции
Туристка из России умерла после купания в море в провинции Анталья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на турецкие СМИ.
Как пишет газета Milliyet, 37-летняя Оксана Астафьева вместе с семьей остановилась в пятизвездочном отеле в Бельдиби. Во время купания в море женщине стало плохо, она потеряла сознание. Другие отдыхавшие вытащили женщину из воды. Ее доставили в местную больницу, но спасти ее не удалось.
По информации IHA, Астафьева страдала бронхиальной астмой и во время купания оставила ингалятор в номере отеля.